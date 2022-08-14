До 115 грн/кг: цены на гречку снова шокировали украинцев
Кроме популярной крупы в Украине продолжают дорожать мясо и овощи.
В августе в Украине в очередной раз подорожала гречка. По состоянию на субботу, 13 августа ее средняя стоимость в отечественных супермаркетах составила 93,97 грн/кг. Хотя еще в первых числах месяца килограмм этой крупы стоил на 5 грн дешевле.
Об очередном подорожании одного из любимых продуктов украинцев на днях сообщили в Министерстве финансов. Там также рассказали, по какой цене можно купить гречку в ведущих супермаркетах страны:
- Метро – 88,5 грн/кг;
- Ашан – 78,4 грн/кг;
- Varus – 115 грн/кг.
В целом же актуальная стоимость гречневой крупы на 2,27 грн выше, чем средняя ее цена в июле. Ведь в прошлом месяце приобрести этот продукт украинцы могли ориентировочно за 91,7 грн/кг.
Несмотря на столь высокие цены, ассортимент гречки в отечественных магазинах мягко говоря не впечатляет. В некоторых супермаркетах вообще продается только гречневая крупа собственной марки. Но поставщики обещают, что начавшийся еще весной дефицит гречки из-за прекращения поставок с россии вскоре исчезнет, а цена на популярную крупу снизится на 20-25 грн. Ведь на прилавках появится продукт украинского производства по новому урожаю.
Но гречка далеко не единственный продукт, ежемесячно устанавливающий новый ценовой рекорд. В частности, ощутимо подорожало за последний год мясо. Больше всего с 2021 года изменилась стоимость свинной рульки – на 37%. На сегодня такой кусок мяса можно приобрести по цене 95,9 грн/кг. Подорожали также:
- свинная грудинка – до 129 грн/кг (на 31%);
- бедро – до 148,9 грн/кг (на 29%);
- ребро – до 135,9 грн/кг (на 24%);
- свинной фарш – до 124 грн/кг (на 24%);
- куриная печень – до 84 грн/кг (на 51%);
- филе – до 142 грн/кг (на 18%);
- куриная четверть – до 73,4 грн/кг (на 33%);
- фарш куриный – до 132,9 грн/кг (на 20%).
Также по сравнению с прошлым годом в Украине почти вдвое выросли цены на сезонные овощи. При этом тарифы на коммуналку выросли всего на 3,6%.
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