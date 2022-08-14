До 115 грн/кг: цены на гречку снова шокировали украинцев

В августе в Украине в очередной раз подорожала гречка. По состоянию на субботу, 13 августа ее средняя стоимость в отечественных супермаркетах составила 93,97 грн/кг. Хотя еще в первых числах месяца килограмм этой крупы стоил на 5 грн дешевле.





Об очередном подорожании одного из любимых продуктов украинцев на днях сообщили в Министерстве финансов. Там также рассказали, по какой цене можно купить гречку в ведущих супермаркетах страны:

Метро – 88,5 грн/кг;

Ашан – 78,4 грн/кг;

Varus – 115 грн/кг.

В целом же актуальная стоимость гречневой крупы на 2,27 грн выше, чем средняя ее цена в июле. Ведь в прошлом месяце приобрести этот продукт украинцы могли ориентировочно за 91,7 грн/кг.

Несмотря на столь высокие цены, ассортимент гречки в отечественных магазинах мягко говоря не впечатляет. В некоторых супермаркетах вообще продается только гречневая крупа собственной марки. Но поставщики обещают, что начавшийся еще весной дефицит гречки из-за прекращения поставок с россии вскоре исчезнет, ​​а цена на популярную крупу снизится на 20-25 грн. Ведь на прилавках появится продукт украинского производства по новому урожаю.

Но гречка далеко не единственный продукт, ежемесячно устанавливающий новый ценовой рекорд. В частности, ощутимо подорожало за последний год мясо. Больше всего с 2021 года изменилась стоимость свинной рульки – на 37%. На сегодня такой кусок мяса можно приобрести по цене 95,9 грн/кг. Подорожали также:

свинная грудинка – до 129 грн/кг (на 31%);

бедро – до 148,9 грн/кг (на 29%);

ребро – до 135,9 грн/кг (на 24%);

свинной фарш – до 124 грн/кг (на 24%);

куриная печень – до 84 грн/кг (на 51%);

филе – до 142 грн/кг (на 18%);

куриная четверть – до 73,4 грн/кг (на 33%);

фарш куриный – до 132,9 грн/кг (на 20%).

Также по сравнению с прошлым годом в Украине почти вдвое выросли цены на сезонные овощи. При этом тарифы на коммуналку выросли всего на 3,6%.