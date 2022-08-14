До 115 грн/кг: ціни на гречку знову шокували українців

У серпні в Україні вже вкотре подорожчала гречка. Станом на суботу 13 серпня її середня вартість у вітчизняних супермаркетах становила 93,97 грн/кг. Хоча ще у перших числах місяця кілограм цієї крупи вартував на 5 грн дешевше.





Про чергове здорожчання одного з улюблених продуктів українців днями повідомили у Міністерстві фінансів. Там також розповіли, за якою ціною наразі можна придбати гречку в провідних супермаркетах країни:

Метро – 88,5 грн/кг;

Ашан – 78,4 грн/кг;

Varus – 115 грн/кг.

Загалом же актуальна вартість гречаної крупи є на 2,27 грн вищою, ніж середня її ціна у липні. Адже минулого місяця придбати цей продукт українці могли орієнтовно за 91,7 грн/кг.

Попри такі високі ціни, асортимент гречки у вітчизняних магазинах м’яко кажучи на вражає. У деяких супермаркетах взагалі продається лише гречана крупа власної марки. Та постачальники обіцяють, що дефіцит гречки, який почався ще навесні через припинення поставок з росії, незабаром зникне, а ціна на популярну крупу знизиться на 20-25 грн. Адже на прилавках з’явиться продукт українського виробництва з нового урожаю.

Та гречка далеко не єдиний продукт, який щомісяця встановлює новий ціновий рекорд. Зокрема відчутно здорожчало за останній рік м’ясо. Найбільше з 2021 року змінилася вартість свинної рульки – аж на 37%. Станом на сьогодні такий шматок м’яса можна придбати за ціною 95,9 грн/кг. Здорожчали також:

свинна грудинка – до 129 грн/кг (на 31%);

стегно – до 148,9 грн/кг (на 29%);

ребро – до 135,9 грн/кг (на 24%);

свинний фарш – до 124 грн/кг (на 24%);

куряча печінка – до 84 грн/кг (на 51%);

філе – до 142 грн/кг (на 18%);

куряча чверть – до 73,4 грн/кг (на 33%);

фарш курячий – до 132,9 грн/кг (на 20%).

Також, порівняно з минулим роком, в Україні майже удвічі зросли ціни на сезонні овочі. При цьому тарифи на комуналку зросли лише на 3,6%.