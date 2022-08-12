В Украине резко подорожал популярный овощ, на который как раз большой спрос

Сейчас как раз сезон овощей и фруктов, и, наверное, впервые за многие годы, они не очень доступны для украинцев. Цены “прыгают” в зависимости от спроса, ситуации с логистикой и предложения от других поставщиков. Следовательно, не только арбузы в этом году не слишком по карману, но и обычная белокочанная капуста. Ее как раз все покупают, чтобы консервировать на зиму, ведь это кладезь витаминов и полезных элементов. Однако цены очень кусаются.





Капуста стоит в шесть раз дороже, чем в прошлом году

По сравнению с прошлым годом белокочанная капуста подорожала в шесть раз. Сейчас она стоит в среднем 26 грн/килограмм, что примерно на 10-15% дороже, чем еще неделю назад. Фермеры объясняют это тем, что ранние сорта уже собрали, а поздние еще не начинали. Теперь предложение капусты не велико, а соответственно и цена на нее высокая.



Украинцы ожидают, что в начале осени капуста снова подешевеет, ведь начнется сбор ее поздних сортов, однако эксперты говорят, что существенного подешевления ждать не стоит. Мол, не та экономическая ситуация, да и удобрения, электричество и топливо слишком дорого, чтобы устанавливать на фермерскую продукцию прошлогодние цены.

Подорожают и другие продукты

Не стоит забывать, что официальный курс доллара уже не 29,60, а почти на 10 гривен больше. Это, конечно, повлияет на ценники в магазинах. Некоторые уже постепенно поднимают цены на 10-15%, некоторые начнут это делать впоследствии, когда на прилавки поступят новые партии товаров. Эксперты отмечают, что подорожание неизбежно. Радует только то, что и экспорт будет происходить по новому курсу, то есть поступлений в бюджет будет больше. Возможно, это поможет удерживать курс валют и не позволит доллару пересечь отметку в 40 гривен, что привело бы к еще большему подорожанию товаров и услуг.