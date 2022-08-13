Названо перелік ситуацій, коли за комуналку можна не платити, або вимагати перерахунок

Під час війни багато правил та законів переглянуто, доповнено і змінено. Наприклад, є цілий ряд ситуацій, коли за комунальні послуги можна не платити. Це стосується не лише тих в кого зруйноване або пошкоджене житло. Це стосується абсолютно всіх українців, які потрапляють до певної категорії.





В яких випадках за комуналку можна не платити?

Якщо ви більше 30 днів не живете в квартирі чи будинку і в ньому немає лічильника, ви можете не платити за газ та воду. Для цього потрібно звернутися до постачальника послуг, наприклад, у випадку з водою це водоканал. Ба більше, дана норма існувала ще й до війни, однак зараз це набагато актуальніше, адже мільйони людей покинули свої домівки, і в більшості з них ніхто не живе.

Якщо ж у вас є лічильники, ви все одно повинні щомісяця подавати показники, навіть якщо не живете в домі. І якщо показники будуть збігатися, постачальники не нараховуватимуть борг. Не те що не платити, а й претендувати на списанні всіх боргів мають право власники зруйнованого житла, або такого що не придатне до експлуатації. Але тут потрібно діяти за певним алгоритмом, отримавши відповідну довідку від поліції. Згодом, вона знадобиться й для виплати компенсації від держави.

Коли можна вимагати перерахунок послуг?

Є багато регіонів, особливо тих де точаться важкі бої, або ближні райони, де комунальні послуги надають не належним чином. В людей може по кілька днів не бути світла, води, або ж керуюча компанія по кілька тижнів не прибирає у під’їздах. Мешканці такого будинку мають право скласти скаргу, та вимагати перерахунок вартості послуг. Якщо його не провели, ви маєте всі права для того, щоб звернутися в суд.