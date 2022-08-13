Назван перечень ситуаций, когда за коммуналку можно не платить, или требовать перерасчет

Во время войны многие правила и законы пересмотрены, дополнены и изменены. К примеру, есть целый ряд ситуаций, когда за коммунальные услуги можно не платить. Это касается не только тех, у кого разрушено или повреждено жилье. Это касается абсолютно всех украинцев, попадающих в определенную категорию.





В каких случаях за коммуналку можно не платить?

Если вы больше 30 дней не живете в квартире или доме и в нем нет счетчика, вы можете не платить за газ и воду. Для этого следует обратиться к поставщику услуг, например, в случае с водой это водоканал. Более того, данная норма существовала еще и до войны, однако сейчас это гораздо актуальнее, ведь миллионы людей покинули свои дома, и в большинстве из них никто не живет.



Если у вас есть счетчики, вы все равно должны ежемесячно подавать показатели, даже если не живете в доме. И если показатели будут совпадать, поставщики не будут начислять долг. Не то что не платить, но и претендовать на списание всех долгов имеют право владельцы разрушенного жилья или такого, что не годится к эксплуатации. Но здесь следует действовать по определенному алгоритму, получив соответствующую справку от полиции. Впоследствии она понадобится и для выплаты компенсации от государства.

Когда можно потребовать перерасчет услуг?

Есть много регионов, особенно тех, где идут тяжелые бои, или ближние районы, где коммунальные услуги оказывают не должным образом. У людей может по несколько дней не быть света, воды, или управляющая компания по несколько недель не убирает в подъездах. Жители такого дома имеют право составить жалобу и потребовать перерасчет стоимости услуг. Если его не провели, у вас есть все права для того, чтобы обратиться в суд.