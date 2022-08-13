“Осетрова” Повня та чотири магічні дати: серпень ще встигне змінити мільйони життів

Серпень вже майже наполовину закінчився, однак як кажуть астрологи попереду все найцікавіше. Виявляється, до кінця цього місяця зірки, Місяць та Планети рухатимуться не так як завжди. Тим самим вони чинитимуть великий вплив на людське життя. Тим хто хоче гарних змін, варто діяти. А от у які дні, та як саме, розповідаємо опираючись на прогнози відомої астрологині Аріни Артурівної.





12-13 серпня “Осетрова повня”

Саме сьогодні вночі ще є шанс скористатися магічною дією “осетрової” Повні. Її так називають, адже саме в цей місяць ця риба перебуває у водоймах у найбільшій кількості. Серпнева Повня здатна змінювати життя людей на краще. Місяць має неабиякий вплив, і це відчують ті, хто підготувався. По-перше, в період Повні повсюди вируватиме справедливість. Якщо ви вступаєте у дебати, то обов’язково переможете, якщо ви праві. По-друге, цей період гарно впливає на інтелектуальність, розумові здібності та здатність приймати правильні рішення. Астрологи радять саме зараз починати важливі проєкти та справи, які ви постійно відтягуєте.

Також, Повня принесе гарні зміни тим, хто напередодні викине з дому весь мотлох, наведе порядок, та запише на листку, що саме він хоче змінити у своєму житті.

Буде ще кілька інших енергетично сильних дат

Ті хто не встиг підготуватися до Повні, мають ще кілька шансів спробувати принаймні почати змінювати своє життя.

20 серпня Марс буде в Близнюках — це період мотивації та активних дій. 23 серпня Сонце буде в знаку Діви — це період спокою і натхнення. 24 серпня Уран почне ретроградний рух — це період лише зважених та обдуманих рішень. 27 серпня Повня в знаку Діви — ще одна магічна дата, протягом якої можна вдало почати багато нових справ.