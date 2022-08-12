В Україні різко подорожчав популярний овоч, на котрий якраз великий попит

Зараз якраз сезон овочів та фруктів, та напевно вперше за багато років, вони не дуже доступні для українців. Ціни “стрибають” залежно від попиту, ситуації з логістикою та пропозицією від інших постачальників. Відтак, не лише кавуни цьогоріч не надто по кишені, а й звичайна білокачанна капуста. Її якраз всі купують, щоб консервувати на зиму, адже це джерело вітамінів та корисних елементів. Однак, ціни дуже кусаються.





Капуста коштує в шість раз дорожче ніж минулого року

У порівнянні з минулим роком білокачанна капуста подорожчала у шість разів. Зараз вона коштує в середньому 26 грн/кілограм, що приблизно на 10-15% дорожче ніж ще тиждень тому. Фермери пояснюють це тим, що ранні сорти вже зібрали, а пізні ще не починали. Відтак зараз пропозиція капусти не велика, а відповідно й ціна на неї висока.

Українці очікують, що на початку осені капуста знову подешевшає, адже почнеться збір пізніх її сортів, однак експерти кажуть, що суттєвого подешевшання чекати не варто. Мовляв, не та економічна ситуація, та й добрива, електрика і паливо надто дороге, щоб встановлювати на фермерську продукцію минулорічні ціни.

Подорожчають й інші продукти

Не варто забувати, що офіційний курс долара вже не 29,60, а майже на 10 гривень більше. Це звісно ж вплине на цінники у магазинах. Дехто вже поступово піднімає ціни на 10-15%, дехто почне це робити згодом, коли на прилавки поступлять нові партії товарів. Експерти зауважують, що подорожчання неминуче. Тішить лише те, що й експорт відбуватиметься за новим курсом, тобто надходжень до бюджету буде більше. Можливо це допоможе втримувати курс валют і не дозволить долару перетнути позначку у 40 гривень, що призвело б до ще більшого подорожчання товарів і послуг.