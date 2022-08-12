“На чудо надеяться не стоит”: Пенсионный Фонд заявил, что имеет проблемы с наполнением

С начала войны еще ни разу не было задержек пенсий или других социальных выплат. Пенсионный Фонд в полной мере выполняет свои обязательства перед населением, более того имеют место даже обещанные ранее перерасчеты и доплаты. В то же время ситуация не самая лучшая и чем дальше, тем хуже становится наполнение Пенсионного Фонда. Об этом на очередном брифинге с журналистами сообщил заместитель главы Министерства социальной политики Виталий Музыченко.





Пенсионный фонд наполняется за счет международных доноров

Музыченко заявил, что в настоящее время значительная часть финансирования поступает из-за границы. Следует понимать, что ситуация в Украине не лучшая, повсюду массовые сокращения, миллионы людей уехали за границу, а сотни компаний прекратили работу.



“Мы все понимаем, в какой экономической ситуации на сегодняшний день наше государство, как на войну реагирует рынок труда, каким образом на сегодняшний день меняются и заработные платы, и фонд труда. Все это влечет и те отчисления, которые производятся в Пенсионный фонд. Поэтому чуда ожидать не стоит», – заявил Музыченко.

В этом году все обязательства перед пенсионерами будут выполняться

Тем не менее, все обязательства перед пенсионерами продолжают выполняться. Более того, вовремя происходят и перерасчеты. Конечно, это не большие суммы, но все равно это позволяет хоть как-то реагировать на инфляцию, которая сейчас очень ощутима в Украине.

В то же время, несмотря на пессимистические заявления, доходы Пенсионного фонда за период с января по июль этого года на 36 миллиардов гривен превышают доходы за аналогичный период в прошлом году. На 2022 год желаемое число поступлений составляет 201 млрд. гривен за счет единого социального взноса. Пока план почти выполнен и в ПФУ уже поступило 198 миллиардов гривен. А вот что будет в следующем году – пока прогнозировать никто не берется. Если война затянется, ситуация может оказаться критической.