“На диво сподіватися не варто”: Пенсійний Фонд заявив, що має проблеми з наповненням

Від початку війни ще жодного разу не було затримок пенсій чи інших соціальних виплат. Пенсійний Фонд в повній мірі виконує свої зобов’язання перед населенням, ба більше мають місце навіть обіцяні раніше перерахунки та доплати. Водночас, ситуація не найкраща і чим далі, тим гіршим стає наповнення Пенсійного Фонду. Про це на черговому брифінгу з журналістами повідомив заступник очільниці Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.





Наразі Пенсійний Фонд наповнюється за рахунок міжнародних донорів

Музиченко заявив, що наразі значна частка фінансування надходить із-за кордону. Варто розуміти, що ситуація в Україні не найкраща, повсюди масові скорочення, мільйони людей виїхали закордон, а сотні компаній припинили роботу.

“Ми всі розуміємо, в якій економічній ситуації на сьогодні наша держава, як на війну реагує ринок праці, яким чином на сьогодні змінюються і заробітні плати, і фонд праці. Усе це наслідком має і ті відрахування, які здійснюються до Пенсійного фонду. Тому дива очікувати не варто», – заявив Музиченко.

Ц ього року всі зобов’язання перед пенсіонерами будуть викону ватися

Попри це, всі зобов’язання перед пенсіонерами продовжують виконуватися. Ба більше, вчасно відбуваються й перерахунки. Звісно, це не великі суми, але все одно, це дозволяє хоча б якось реагувати на інфляцію, яка зараз дуже відчутна в Україні.

Водночас, незважаючи на песимістичні заяви, доходи Пенсійного фонду за період з січня по липень цього року на 36 мільярдів гривень перевищують доходи за аналогічний період минулого року. На 2022 рік бажане число надходжень становить 201 мільярд гривень за рахунок єдиного соціального внеску. Наразі план майже виконано і до ПФУ вже надійшло 198 мільярдів гривень. А от, що буде у наступному році — поки прогнозувати ніхто не береться. Якщо війна затягнеться, ситуація може стати критичною.