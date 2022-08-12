Вторая Сирия: Резников прокомментировал возможность такого сценария в Украине

Война в Украине длится уже полгода и за это время были обсуждены многие возможные сценарии ее окончания. Немало говорилось и о возможных сроках боевых действий. О том, что война закончится через две-три недели, разговоров уже нет. Президент Владимир Зеленский отметил, что крайне необходимо окончить боевые действия до зимы. В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнением, насколько это возможно, и как вообще будут развиваться события дальше. Может ли конфликт быть замороженным, может ли в Украине случиться вторая Сирия и можем ли мы одержать безусловную победу.





Резников считает, что второй Сирии не будет

В разговоре с журналистами Алексей Резников заявил, что ни заморозить конфликт, ни растянуть его на годы Россия не сможет. Первый вариант невозможен, ведь вооруженные силы Украины просто не дадут этого сделать. Второй вариант тоже не удастся реализовать, ведь Россия ежедневно теряет множество ресурсов, техники и человеческой силы. В то же время, Украина только накапливает это все, а впереди еще и ленд-лиз. То есть рано или поздно силы станут не равными и Россия просто не сможет долго воевать.

Запад заинтересован в победе Украины

Также Резников добавил, что победа для Украины вполне реальна, причем с полным возвращением всех территорий. В этом также заинтересован и коллективный Запад, а как только кризис в мире ухудшится, наступит холодная зима, а экспортируемых из Украины продуктов не будет хватать, тогда западные политики еще больше будут делать все для того, чтобы украинцы победили. Что касается продолжительности войны, то, по мнению Резникова, маловероятно закончить все до зимы, мол, не исключен и тот факт, что бои будут продолжаться и в зимние месяцы.