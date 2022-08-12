Друга Сирія: Резніков прокоментував можливість такого сценарію в Україні

Війна в Україні триває вже пів року і за цей час було обговорено багато ймовірних сценаріїв її закінчення. Немало говорилось й про можливі терміни бойових дій. Про те, що війна закінчиться через два—три тижні розмов вже немає. Президент Володимир Зеленський зазначив, що вкрай необхідно закінчити бойові дії до зими. Водночас, міністр оборони України Олексій Резніков поділився думкою наскільки це можливо, так як розвиватимуться події дальше. Чи може конфлікт бути замороженим, чи може в Україні трапитися друга Сирія і чи можемо ми отримати безумовну перемогу.





Резніков вважає, що другої Сирії не буде

В розмові з журналістами Олексій Резніков заявив, що ані заморозити конфлікт, ані розтягнути його на роки Росія не зможе. Перший варіант неможливий, адже Збройні Сили України просто не дадуть цього зробити. Другий варіант теж не вдасться реалізувати, адже Росія щодня втрачає багато ресурсів, техніки та людської сили. Водночас Україна лише накопичує це все, а попереду ще й ленд-ліз. Тобто, рано чи пізно сили стануть не рівними і Росія просто не зможе довго воювати.

Захід зацікавлений у перемозі України

Також Резніков додав, що перемога для України цілком реальна, причому з повним поверненням усіх територій. В цьому також зацікавлений й колективний Захід, а як тільки криза в світі погіршиться, настане холодна зима, а продуктів, які експортуються з України не вистачатиме, тоді західні політики ще більше робитимуть все для того, аби українці перемогли. Стосовно тривалості війни, то на думку Резнікова малоймовірно закінчити все до зими, мовляв, не виключено й той факт, що бої триватимуть і в зимові місяці.