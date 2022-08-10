Українцям назвали основні переваги електровелосипедів

Довгий час неможливо було створити електровелосипед з простої причини — не було ємних батарей та потужних надкомпактних електродвигунів. Але прогрес не стоїть на місці — зараз електровелосипед скоріше норма, ніж екзотика. Причому такий транспорт досить надійний за відсутністю будь-якої трансмісії в звичному нам уявленні — електричний мотор вбудований у втулку заднього колеса. А ємної батареї вистачає на 30-50 км шляху або навіть до 100 км в режимі допомоги. Втім, тут все залежить від моделі — на ринку зараз їх десятки найрізноманітніших.





Якщо для міста цілком підходить самокат, то для поїздок за містом або навіть між населеними пунктами ідеальний двоколісний транспорт — електровелосипед. Особливо хочеться відзначити функцію допомоги під час підйому – припустимо, вам потрібно заїхати в гірку. Перемикаєте важіль акселератора в режим допомоги і мотор-колесо лише допомагає вам у підйомі. Не треба з силою крутити педалі і напружуватися – підйом у гору буде дуже простим.

Електричний самокат не зовсім підходить для поїздок на великі відстані – якщо батарея сяде, то дуже трудомістко котитиме і самокат і себе. А з велосипедом все простіше – крутити педалі можна завжди.

Електровелосипед — ідеальний транспорт для людини похилого віку, яка навіть з виходом на пенсію не ставить свого двоколісного друга в гараж. Якщо людина втомиться, вона завжди може перейти на електричну тягу і продовжити шлях.

В обслуговуванні такий транспорт дуже простий і складається з:

Звичайного велосипеда з перемикачем швидкостей та гальмівною системою;

Акумулятора, що кріпиться на рамі;

Важелю акселератора на кермі та бортового комп’ютера, який показує пройдений шлях, швидкість та стан акумулятора;

Самого мотор-колеса, що зовні нічим не відрізняється від звичайного. Наворочені моделі можуть мати обидва колеса з мотором.

Так, такий транспорт буде важчим, але й тут технології не стоять на місці — якщо порівняти вагу радянського «Уралу» та пристойного електробайка, то останній буде навіть легшим. Причина тут проста – легкосплавна алюмінієва рама або взагалі створена з композитних матеріалів. Виробнику важливо полегшити вагу, адже що меншою вона буде, то далі може виїхати власник байка на електричній тязі.

В обслуговуванні такий транспорт простий: все те, що й потрібно велосипеду. Ресурс двигуна колеса дуже пристойний і може становити 100 000 кілометрів (залежно від виробника). Акумулятор розрахований, як правило, на 1000-2000 циклів «заряд-розряд». Якщо перемножити цикли на середню відстань в 50 км, то вийде дуже багато.