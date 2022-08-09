Покупать валюту не стоит: в НБУ рассказали, как украинцам сохранить и приумножить сбережения

В настоящее время в Украине наблюдается достаточно активная инфляция. Курс валют слишком не стабилен и прогноз по нему меняется почти каждый день. Соответственно украинцы, имеющие сбережения в гривнах, пытаются как-то уберечь их от обесценения. Люди массово ринулись покупать доллары в обменниках, где курс на порядок выше официального. В НБУ призывают не делать этого, так ведь, мол, можно потерять еще больше. Есть минимум три альтернативных варианта, с помощью которых можно не только сберечь, но и приумножить капитал.





С соответствующим заявлением выступила Екатерина Рожкова

С соответствующим заявлением выступила первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она заявила, что люди совершают большую ошибку скупая валюту за любую стоимость. Есть другие варианты, и они гораздо более выгодны.

Военные облигации. Первый способ – покупать военные облигации. В связи с нынешней инфляцией их доходность не такая, какой должна быть. Но Минфин уже работает над повышением учетной ставки. Соответственно, в скором времени доходность облигаций будет очень привлекательной. Депозит. Еще один хороший способ – это депозит. Мол, именно поэтому НБУ и поднял учетную ставку до 25%, чтобы ставка по депозиту покрывала инфляционные процессы. Государство гарантирует возврат всех средств, так что волноваться за их целостность и сохранность не нужно. Депозит в валюте. И третий вариант, над которым работают прямо сейчас, это специальный депозит в валюте. То есть для тех, кто все-таки хочет хранить деньги в долларах или евро. Условия следующие: людям разрешают купить валюту на 50 000 гривен (в месяц) и положить эту сумму на депозит. Согласно договору депозит должен быть действителен минимум три месяца, то есть в течение 90 дней этими деньгами нельзя пользоваться.

Что касается последнего пункта, то вскоре банки должны постепенно добавлять этот пункт в мобильные приложения, чтобы оформить депозит можно было дистанционно.