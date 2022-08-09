Купувати валюту не варто: В НБУ розповіли, як українцям зберегти і примножити заощадження

Наразі в Україні спостерігається досить активна інфляція. Курс валют надто не стабільний і прогноз стосовно нього змінюється майже щодня. Відповідно українці, які мають заощадження в гривнях намагаються якось вберегти їх від знецінення. Люди масово ринулися купувати долари в обмінниках, де курс на порядок вище офіційного. В НБУ закликають не робити цього, адже так, мовляв, можна втратити ще більше. Є мінімум три альтернативних варіанти, з допомогою яких можна не лише зберегти, а й примножити капітал.





З відповідною заявою виступила Катерина Рожкова

З відповідною заявою виступила перша заступник голови Національного Банку України Катерина Рожкова. Вона заявила, що люди роблять велику помилку скуповуючи валюту за будь-яку вартість.

Є інші варіанти, і вони набагато вигідніші.

Військові облігації. Перший спосіб — купувати військові облігації. У зв’язку з теперішньою інфляцією їхня прибутковість не така, якою повинна була би бути. Але Мінфін вже працює над підвищенням облікової ставки. Відповідно, незабаром дохідність облігацій буде дуже привабливою. Депозит. Ще один гарний спосіб — це депозит. Мовляв, саме тому НБУ й підняв облікову ставку аж до 25%, щоб ставка за депозитом покривала інфляційні процеси. Держава гарантує повернення всіх коштів, тож хвилюватися за їх цілісність та збереженість не потрібно. Депозит у валюті. І третій варіант, над яким працюють буквально зараз, це спеціальний депозит у валюті. Тобто для тих, хто все таки хоче зберігати гроші в доларах або євро. Умови наступні: людям дозволяють купити валют у на 50 000 гривень (у місяць) і покласти цю суму на депозит. Згідно з договором депозит має бути дійсним мінімум три місяці, тобто протягом 90 днів цими грішми не можна користуватися.

Стосовно останнього пункту, то незабаром банки повинні поступово додавати цей пункт у мобільні додатки, щоб оформити депозит можна було дистанційно.