Купувати валюту не варто: В НБУ розповіли, як українцям зберегти і примножити заощадження
Наразі в Україні спостерігається досить активна інфляція. Курс валют надто не стабільний і прогноз стосовно нього змінюється майже щодня. Відповідно українці, які мають заощадження в гривнях намагаються якось вберегти їх від знецінення. Люди масово ринулися купувати долари в обмінниках, де курс на порядок вище офіційного. В НБУ закликають не робити цього, адже так, мовляв, можна втратити ще більше. Є мінімум три альтернативних варіанти, з допомогою яких можна не лише зберегти, а й примножити капітал.
З відповідною заявою виступила Катерина Рожкова
З відповідною заявою виступила перша заступник голови Національного Банку України Катерина Рожкова. Вона заявила, що люди роблять велику помилку скуповуючи валюту за будь-яку вартість.
Є інші варіанти, і вони набагато вигідніші.
- Військові облігації. Перший спосіб — купувати військові облігації. У зв’язку з теперішньою інфляцією їхня прибутковість не така, якою повинна була би бути. Але Мінфін вже працює над підвищенням облікової ставки. Відповідно, незабаром дохідність облігацій буде дуже привабливою.
- Депозит. Ще один гарний спосіб — це депозит. Мовляв, саме тому НБУ й підняв облікову ставку аж до 25%, щоб ставка за депозитом покривала інфляційні процеси. Держава гарантує повернення всіх коштів, тож хвилюватися за їх цілісність та збереженість не потрібно.
- Депозит у валюті. І третій варіант, над яким працюють буквально зараз, це спеціальний депозит у валюті. Тобто для тих, хто все таки хоче зберігати гроші в доларах або євро. Умови наступні: людям дозволяють купити валюту на 50 000 гривень (у місяць) і покласти цю суму на депозит. Згідно з договором депозит має бути дійсним мінімум три місяці, тобто протягом 90 днів цими грішми не можна користуватися.
Стосовно останнього пункту, то незабаром банки повинні поступово додавати цей пункт у мобільні додатки, щоб оформити депозит можна було дистанційно.
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