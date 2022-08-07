ПриватБанк выплатит своим клиентам по 5000 гривен: кто может получить деньги

Акция от ПриватБанка распространяется на лиц, которые получают финансовую помощь от международных организаций на карту. Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка.





Акция будет длиться с 1 август по 31 января. Все ее участники, которые выполнят условия акции, автоматически получат по 50 гривен на мобильный, а также примут участие в розыгрыше трех сертификатов giftmale на сумму 5 тысяч гривен.

Чтобы получить помощь понадобится зарегистрироваться в акции на сайте, получить помощь от международных организаций на карту Mastercard от ПриватБанка (через платежные системы Western Union, MoneyGram или PrivatMoney), а также провести минимум 2 транзакции с любой карты Mastercard на сумму от 500 гривен.

Отметим, что сейчас получить помощь от международных организаций могут не только лица, которые пострадали от боевых действий, но и другие уязвимые категории: пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, и конечно, переселенцы и лица, которые потеряли жилье в результате боевых действий.

Последние недели пенсионеры массово выстраиваются в очереди возле отделений банков для оформления карт и регистрации в программе помощи украинцам от международных организаций. Напомним, что вовсе не обязательно стоять в очереди, достаточно подать заявку онлайн, а деньги также могут доставить Укрпочтой. Вся информация указывается в анкете, которую нужно заполнить. Конечно, лучше оформить карту крупнейшего государственного банка и получить шанс на выигрыш дополнительных 5 тысяч гривен от ПриватБанка.

Подать заявку на получение выплат от международных организаций можно на сайте “єДопомога”. Достаточно заполнить анкету, в ней указываются личные данные, такие как паспорт, идентификационный код, социальный статус и так далее, а также IBAN карты Mastercard ПриватБанка или любого другого банка, на которую можно будет получить деньги.

Напомним, что выплаты могут получить 2 миллиона украинцев, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за полномасштабной войны рф против Украины.