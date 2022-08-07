В НБУ сообщили об отмене валютных ограничений: кого коснутся изменения

Регулятор позволил банкам отменить лимиты на расчеты физических лиц, являющихся волонтерами, по гривневым платежным картам за границей, если те покупают товары военного назначения.





С 6 августа Национальный банк Украины упростил ряд ограничений, чтобы волонтеры могли без каких либо ограничений покупать товары, которые помогут Вооруженным силам Украины в борьбе с оккупантами. Регулятор разрешил банкам снять лимиты для физических-лиц волонтеров по гривневым платежам за рубежом, которые проводят с целью покупки товаров военного назначения. Об сообщили в пресс-службе НБУ.

Но не все так просто, все платежные операции волонтеров будут отслеживать. Получается, что для снятия лимитов нужно соблюдать сразу несколько требований:

операции должны быть типичными для физического лица, а их объем не может превышать 100 тысяч гривен на месяц в долларовом эквиваленте до 21 июля 2022 года;

в банк нужно предоставить письмо от воинской части или государственного органа о сотрудничестве и заказе товаров военного назначения (документ нужен, если сумма сделки превысит 400 тысяч гривен;

предоставление информации о примерной стоимости товара и сроков выполнения заказа;

информировать банк о сборе средств для оплаты товаров.

В перечень товаров, которые могут покупать волонтеры входят: рации, каски, бронежилеты, шлемы, обувь, военная и тактическая форма, защитная одежда, оптика военного назначения, спальники, карематы, средства для оказания медицинской помощи и беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что банк имеет право отказать в проведении подобных операций, если будет информация, в том числе из открытых источников, о недобросовестности физического лица.

Также Нацбанк упростил валютные ограничения относительно использования корпоративных платежных карт. Банки теперь могут продавать иностранную валюту ФЛП и юридических лицам, которые являются резидентами Украины, с зачислением на текущий валютный счет клиента для использования средств с помощью корпоративной карты за границей.