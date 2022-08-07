У НБУ повідомили про відміну валютних обмежень: кого торкнуться зміни

Регулятор дозволив банкам скасувати ліміти на розрахунки фізичних осіб, які є волонтерами, за гривневими платіжними картками за кордоном, якщо ті купують товари військового призначення.





З 6 серпня Національний банк України спростив низку обмежень, щоб волонтери могли без жодних обмежень купувати товари, які допоможуть Збройним силам України у боротьбі з окупантами. Регулятор дозволив банкам зняти ліміти для фізичних осіб волонтерів за гривневими платежами за кордоном, які проводять з метою придбання товарів військового призначення. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Але не все так просто, всі платіжні операції волонтерів відстежуватимуть. Виходить, що для зняття лімітів потрібно дотримуватися одразу кількох вимог:

операції мають бути типовими для фізичної особи, а їх обсяг не може перевищувати 100 тисяч гривень на місяць у доларовому еквіваленті до 21 липня 2022 року;

до банку потрібно надати листа від військової частини або державного органу про співробітництво та замовлення товарів військового призначення (документ потрібен, якщо сума угоди перевищує 400 тисяч гривень;

надання інформації про приблизну вартість товару та термінів виконання замовлення;

інформувати банк про збирання коштів на оплату товарів.

До списку товарів, які можуть купувати волонтери, входять наступні позиції: рації, каски, бронежилети, шоломи, взуття, військова та тактична форма, захисний одяг, оптика військового призначення, спальники, каремати, засоби для надання медичної допомоги та безпілотні літальні апарати.

Зазначається, що банк має право відмовити у проведенні таких операцій, якщо буде інформація, у тому числі з відкритих джерел, про несумлінність фізичної особи.

Також Нацбанк спростив валютні обмеження щодо використання корпоративних платіжних карток. Банки тепер можуть продавати іноземну валюту ФОП та юридичним особам, які є резидентами України, із зарахуванням на поточний валютний рахунок клієнта для використання коштів за допомогою корпоративної картки за кордоном.