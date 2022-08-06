Цена гречки снова изменилась, а с ней и стоимость других популярных продуктов

В Украине в связи с инфляцией, нарушением логистики и резкого увеличения курса валют существенно подорожали продукты. Правда, некоторые были дорогими с самого начала боевых действий. К примеру, гречка. Ее цена откровенно шокирует, ведь в один момент цена одного килограмма этой крупы пересекла отметку в 100 гривен. Эксперты говорят, что это связано с плохим прошлогодним урожаем продукта. В то же время по состоянию на 7 августа гречка наоборот начала дешеветь. Будет ли сохраняться эта тенденция и дальше?





Средняя цена гречки в Украине остановилась на отметке 88 гривен

По сравнению с июльской ценой в августе гречка стоит минимум на 3-4 гривны меньше. Это не большая разница, но эксперты говорят, что эта положительная тенденция будет сохраняться. Но такую ​​цену еще предстоит поискать. К примеру, в Метро килограмм гречки стоит 93,5 грн. В сети Varus 94 гривны, а вот в Ашане 78 гривен.

Вскоре подорожают все импортные продукты

Людей уже готовят к тому, что новые партии продуктов будут уже по другой цене, то есть по обновленному курсу валют. Больше всего изменится цена на следующее:

Экзотические фрукты. Например, бананы, цитрусовые, то есть все, что не выращивается в Украине. Некоторые виды овощей. Вообще, пока сезон, цена овощей будет держаться на одном уровне, но уже с середины сентября ценники на некоторые позиции резко пойдут вверх. Морская рыба и морепродукты. Рис. Алкогольные напитки и табачные изделия.

Эксперты говорят, что среднестатистическое повышение цен будет где-то на 15-20%. В то же время, сильно выросли уже в цене товары из категории электроники. К примеру, те смартфоны, которые до обновленного курса валют стоили 2500 гривен, сейчас уже 3200-3500 грн. Те, цена которых была около 10 000, сейчас уже почти по 13 000 грн.