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С 1 августа обменники валют должны работать по-новому: очередное распоряжение НБУ

05.08.2022
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Українцям дозволили купувати долари в банках за привабливим курсом, але є ряд умов

Еще не все отошли от недавнего заявления Национального Банка Украины о запрете высвечивать курс валют на табло, как вот новые изменения. С 1 августа обменники должны работать совсем по-другому. Для них был введен ряд новых правил и изменений, без которых работать будет запрещено. Официальное заявление появилось на сайте НБУ и туда, кроме обменников, вошли и другие организации, а именно операторы почтовой связи, которые имеют лицензию НБУ и могут осуществлять в пределах отделения валютные операции. То есть все учреждения, где возможен обмен валют.

Пункты обмена валют должны выполнить четыре условия, чтобы работать дальше

Большинство новых правил касается улучшенной безопасности таких учреждений.

обмінники

В частности:

  1. Все обменники и небанковские учреждения должны иметь камеры видеонаблюдения.
  2. Обязательно наличие охраны и технической, и физической. Хотя этот пункт может регулироваться в зависимости от объема средств, хранящихся в отделении.
  3. Место кассира должно быть оборудовано по всем правилам и иметь кассовый аппарат и заградительные элементы.
  4. В отделениях должен находиться сейф, где нужно хранить все ценные вещи.

“Необходимо сбалансировать требования к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг”, – отметили в НБУ. Кроме этого, такие меры безопасности вполне адекватны в условиях военного положения.

Курс доллара немного снизился

Что касается актуального курса валют по состоянию на 5 августа, то гривна немного укрепилась. По крайней мере, во многих городах Украины, курс доллара опустился ниже 40 гривен, хотя еще в начале недели тенденция была противоположной. Пока никто не берется прогнозировать, будет ли дорожать доллар дальше. Отдельные эксперты лишь заявляют, что до отметки в 29,60 грн. он уже не опустится, как минимум в течение следующих нескольких лет.

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05.08.2022
1 хвилина на прочитання
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