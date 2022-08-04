С 1 августа обменники валют должны работать по-новому: очередное распоряжение НБУ

Еще не все отошли от недавнего заявления Национального Банка Украины о запрете высвечивать курс валют на табло, как вот новые изменения. С 1 августа обменники должны работать совсем по-другому. Для них был введен ряд новых правил и изменений, без которых работать будет запрещено. Официальное заявление появилось на сайте НБУ и туда, кроме обменников, вошли и другие организации, а именно операторы почтовой связи, которые имеют лицензию НБУ и могут осуществлять в пределах отделения валютные операции. То есть все учреждения, где возможен обмен валют.





Пункты обмена валют должны выполнить четыре условия, чтобы работать дальше

Большинство новых правил касается улучшенной безопасности таких учреждений.

В частности:

Все обменники и небанковские учреждения должны иметь камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие охраны и технической, и физической. Хотя этот пункт может регулироваться в зависимости от объема средств, хранящихся в отделении. Место кассира должно быть оборудовано по всем правилам и иметь кассовый аппарат и заградительные элементы. В отделениях должен находиться сейф, где нужно хранить все ценные вещи.

“Необходимо сбалансировать требования к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг”, – отметили в НБУ. Кроме этого, такие меры безопасности вполне адекватны в условиях военного положения.

Курс доллара немного снизился

Что касается актуального курса валют по состоянию на 5 августа, то гривна немного укрепилась. По крайней мере, во многих городах Украины, курс доллара опустился ниже 40 гривен, хотя еще в начале недели тенденция была противоположной. Пока никто не берется прогнозировать, будет ли дорожать доллар дальше. Отдельные эксперты лишь заявляют, что до отметки в 29,60 грн. он уже не опустится, как минимум в течение следующих нескольких лет.