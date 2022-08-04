Нова міністерка соціальної політики анонсувала суттєве підвищення пенсій

В рамках кадрових змін, в Україні змінилося багато високопосадовців. Зокрема, міністром соціальної політики тепер є не Марина Лазебна, а Оксана Жолнович. З перших днів перебуваючи на новій посаді Жолнович почала говорити про підвищення пенсій в цьому році та перспективи на наступний рік. Отож, кому скільки дорахують, та чи буде у наступному році велика індексація, згідно з новим курсом валют? Розповідаємо.





Цьогоріч на українців чекає ще два підвищення

Оксана Жолнович заявила, що незважаючи на війну та скрутну економічну ситуацію, Уряд не відмовляється від старих обіцянок і пенсіонерам будуть дораховані гроші до пенсій. В першу чергу це стосується вікової категорії 70-75 років. Адже вона в цьому році підпадають під віковий перерахунок і з жовтня будуть отримувати на 300 гривень більше. Для цього лишень потрібно мати весь необхідний трудовий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Інше підвищення відбудеться в грудні у зв’язку з черговим перерахунком мінімального прожиткового мінімуму. Підвищать пенсії абсолютно всім.

“Також заплановано перерахунок усіх пенсій та допомоги вже у грудні, коли в нас вкотре підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум”, – заявила міністерка.

Про індексацію 2023 говорити ще рано

Водночас, на питання журналістів, чи буде наступна індексація відповідати курсу валют, Жолнович відповіла не ствердно. Міністерка заявила, що про це рано говорити, адже невідомо, якою на той час буде ситуація в країні, чи завершиться війна і якщо так, то з якими втратами. Бюджет зараз у великому дефіциті, тому стверджувати, що пенсії одразу рекордно зростуть, буде не зовсім чесно.