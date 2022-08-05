З 1 серпня обмінники валют мають працювати по-новому: чергове розпорядження НБУ

Ще не всі відійшли від нещодавньої заяви Національного Банку України про заборону висвічувати курс валют на табло, як от нові зміни. З 1 серпня обмінники мають працювати зовсім по-іншому. Для них запровадили ряд нових правил та змін, без котрих працювати буде заборонено. Офіційна заява з’явилася на сайті НБУ і туди крім обмінників ввійшли й інші організації, а саме оператори поштового зв’язку, які мають ліцензію НБУ та можуть здійснювати в межах відділення валютні операції. Тобто всі установи, де можливий обмін валют.





Пункти обміну валют мають виконати чотири умови, щоб працювати далі

Більшість нових правил стосуються покращеної безпеки таких установ.

Зокрема:

Всі обмінники, та небанківські установи повинні мати камери відеоспостереження. Обов’язкова наявність охорони і технічної, і фізичної. Хоча цей пункт може регулюватися залежно від обсягу коштів, які зберігаються у відділенні. М ісце касира повинно бути обладнано за всіма правилами і мати касовий апарат та загороджуючі елементи. У відділеннях має бути сейф, де треба зберігати всі цінні речі.

“Необхідно збалансувати вимоги до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг”, зауважили в НБУ. Крім цього такі заходи безпеки є цілком адекватними в умовах воєнного стану.

Курс долара трохи зменшився

Щодо актуального курсу валют станом на 5 серпня, то гривня трішки зміцнилася. Принаймні у багатьох містах України, курс долара опустився нижче 40 гривень, хоча ще на початку тижня тенденція була протилежною. Поки ніхто не береться прогнозувати, чи дорожчатиме долар далі. Окремі експерти лише заявляють, що до позначки у 29,60 грн він вже не опуститься, як мінімум протягом наступних кількох років.