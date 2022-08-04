В августе будет четыре крайне опасных даты: все пойдет кувырком

Уже многие именитые астрологи составили прогнозы на август. Они касаются одного знака Зодиака или нескольких. Есть гороскоп и для всех знаков на каждый день и на весь месяц. Кроме этого, астрологи отметили, что в августе этого года будет несколько так называемых сакральных дней. Будет несколько дат с крайне негативной энергетикой. И несколько дат с наоборот, очень светлой и хорошей аурой. Что следует знать, чтобы изменить жизнь к лучшему, или не допустить роковых ошибок.





Негативных дней будет четыре

Больше всего не будет везти в течение августа Овнам, Близнецам и Козерогам. Они будут постоянно сталкиваться со всяческими трудностями и проблемами. В то же время, абсолютно всем может быть плохо 15, 23, 27 и 31 августа.

Эти дни будут проходить под созвездиями, которые будут негативно влиять на любые начинания. Не стоит ни во что вкладывать деньги. Не стоит начинать серьезные диалоги или какие-либо новые дела. В 99% все будет обречено на провал. Также, астрологи предостерегают в эти дни от дальних поездок и опасных или экстремальных занятий. Например, прыжков с парашюта или чего-нибудь в этом роде.

Будет и три положительных дня

Что касается положительных дат с хорошей энергетикой, то это 7, 8 и 26 августа. Это именно те дни, когда стоит делать все, над чем давно сомневаетесь. Астрологи говорят, что эти дни пропитаны особой энергией, которая поможет реализовать самые смелые замыслы и сопровождать их в будущем. Что касается знаков Зодиака, которым будет везти в августе, то это Раки, Львы и Девы. Конец лета для них пройдет на положительной ноте, и, скорее всего, осень они встретят полными энергии и вдохновения двигаться дальше.