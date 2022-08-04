В серпні буде чотири вкрай небезпечні дати: все йтиме шкереберть

Вже багато іменитих астрологів склали прогнози на серпень. Вони стосуються одного знаку Зодіаку, чи кількох. Є гороскоп й для всіх знаків на кожен день і на весь місяць. Крім цього, астрологи зауважили, що цьогоріч в серпні буде кілька так званих сакральних днів. Буде кілька дат, з вкрай негативною енергетикою. І кілька дат з навпаки, дуже світлою та доброю аурою. Що варто знати, аби змінити життя на краще, або не допустити фатальних помилок.





Негативних днів буде чотири

Найбільше не щаститиме протягом серпня Овнам, Близнюкам та Козерогам. Вони постійно стикатимуться з усілякими труднощами та проблемами. Водночас, абсолютно всім може бути непереливки 15, 23, 27 і 31 серпня.

Ці дні проходитимуть під сузір’ями, які негативно впливатимуть на будь-які починання. Не варто ні в що вкладати гроші. Не варто починати серйозні діалоги, чи будь-які нові справи. В 99% все буде приречено на провал. Також, астрологи застерігають в ці дні від далеких поїздок, і небезпечних чи екстремальних занять. Наприклад, стрибків з парашута чи щось у цьому роді.

Буде й три позитивних дні

Щодо позитивних дат з хорошою енергетикою, то це 7, 8 і 26 серпня. Це саме ті дні, коли варто робити все, над чим давно вагаєтесь. Астрологи кажуть, що ці дні просочені особливою енергією, яка допоможе реалізувати найсміливіші задуми і супроводжуватиме їх в майбутньому. Щодо знаків Зодіаку, яким щаститиме в серпні, то це Раки, Леви та Діви. Кінець літа для них пройде на позитивній ноті, і швидше за все осінь вони зустрінуть сповненими енергії та натхнення рухатися далі.