Новая министерша социальной политики анонсировала существенное повышение пенсий

В рамках кадровых изменений, в Украине сменилось много чиновников. В частности, министр социальной политики теперь не Марина Лазебная, а Оксана Жолнович. С первых дней в новой должности Жолнович начала говорить о повышении пенсий в этом году и перспективах на следующий год. Итак, кому сколько досчитают, и будет ли в следующем году большая индексация, согласно новому курсу валют? Рассказываем.





В этом году украинцев ждет еще два повышения

Оксана Жолнович заявила, что, несмотря на войну и затруднительную экономическую ситуацию, Правительство не отказывается от старых обещаний и пенсионерам будут дочислены деньги к пенсиям. В первую очередь, это касается возрастной категории 70-75 лет. Ведь они в этом году подпадают под возрастной перерасчет и с октября будут получать на 300 гривен больше. Для этого нужно иметь весь необходимый трудовой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.



Другое повышение произойдет в декабре в связи с очередным перерасчетом минимального прожиточного минимума. Повысят пенсии абсолютно всем.

“Также запланирован пересчет всех пенсий и пособий уже в декабре, когда у нас еще раз повысится на 3,5% прожиточный минимум”, – заявила министерша.

Об индексации 2023 года говорить еще рано

В то же время на вопрос журналистов, будет ли следующая индексация соответствовать курсу валют, Жолнович ответила не утвердительно. Министр заявила, что об этом рано говорить, ведь неизвестно, какой к тому времени будет ситуация в стране, завершится ли война и если да, то с какими потерями. Бюджет сейчас в большом дефиците, потому утверждать, что пенсии сразу рекордно вырастут, будет не совсем честно.