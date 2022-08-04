Назван один знак Зодиака, для которого август станет концом заветных мечтаний
Известная астрологиня Арина Артуровна, читающая гороскоп по восходящему знаку Асцедента, заявила, что август станет роковым для одного знака Зодиака. Его представителям сильно не будет везти, отовсюду навалятся серьезные проблемы, а давние мечты так и останутся мечтами. И именно в августе это станет более чем очевидным. Речь о знаке Зодиака – Рак.
Ракам будет тяжело, но кое-что еще можно изменить
На первый план выйдут материальные проблемы. Денег в августе катастрофически не хватит, а ваши запросы и потребности будут расти кардинально быстро. Минимально сгладить ситуацию удастся, если вы будете проявлять инициативу, не будете лениться, искать дополнительные источники дохода и не будете бояться браться за проекты, которые вам не очень хорошо знакомы.
В то же время из-за проблем и трудностей, у Раков есть возможность сильно вырасти. Август – это не только период проблем, но и возможностей. Вы можете начать действительно перспективное дело или стартовать в новой сфере деятельности. Это может стать первым шагом к кардинально другой жизни. Поэтому главное не ленитесь.
Для женщин и мужчин прогнозы отличаются
Женщины, родившиеся под этим Знаком, в августе немного переборщат с расходами на себя. Это могут быть различные косметологические процедуры или что-то другое в этом плане. Хорошо подумайте, нужно ли вам начинать то, что вы так давно хотите. Подумайте, хватит ли вам денег. Также некоторых женщин может ожидать путешествие заграницу. Астрологи говорят, именно в этой поездке вы испытаете больше всего разочарований. Мечты не будут совпадать с реальностью.
Что касается мужчин, то они будут тратить деньги на семью и бытовые дела. Не рекомендуется в этом месяце начинать ремонт или что-нибудь похожее, где финальный чек может стать неприятным сюрпризом.
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