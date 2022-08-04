Названо один знак Зодіаку, для якого серпень стане кінцем заповітних мрій

Відома астрологиня Арина Артурівна, яка читає гороскоп по висхідному знаку Асцеденту заявила, що серпень стане фатальним для одного знаку Зодіаку. Його представникам сильно не щаститиме, звідусіль наваляться серйозні проблеми, а давні мрії так і залишаться мріями. І саме в серпні це стане більш ніж очевидно. Мова про знак Зодіаку — Рак.





Ракам буде непереливки, але дещо ще можна змінити

На перший план вийдуть матеріальні проблеми. Грошей в серпні катастрофічно не вистачатиме, а ваші запити і потреби зростатимуть кардинально швидко. Мінімально згладити ситуацію вдасться, якщо ви будете проявляти ініціативу, не будете лінуватися, шукатимете додаткові джерела доходу і не боятиметеся братися за проєкти, які вам не дуже добре знайомі.

Водночас через проблеми та труднощі, Раки мають можливість сильно вирости. Серпень — це не лише період проблем, а й можливостей. Ви можете започаткувати дійсно перспективну справу, чи стартувати у новій сфері діяльності. Це може стати першим кроком до кардинально іншого життя. Тому — головне не лінуйтесь.

Для жінок та чоловіків прогнози відрізняються

Жінки, які народилися під цим Знаком, в серпні трошки переборщать з витратами на себе. Це можуть бути різноманітні косметологічні процедури, чи щось інше в цьому плані. Добре подумайте, чи вам потрібно починати те, що ви так давно хочете. Подумайте, чи вистачить вам фінансів. Також, на деяких жінок може очікувати подорож закордон. Астрологи кажуть, саме в цій поїздці ви відчуєте найбільше розчарувань. Мрії не збігатимуться з реальністю.

Щодо чоловіків, то вони витрачатимуть гроші на сім’ю та побутові справи. Не рекомендовано цього місяця починати ремонт, чи будь-що схоже, де фінальний чек може стати неприємним сюрпризом.