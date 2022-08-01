В СНБО объяснили при каких условиях оккупанты могут прослушивать разговоры украинцев

Украинцы очень беспокоятся тем, могут ли россияне прослушивать их телефонные разговоры. Могут получить доступ к геоданным и так далее. Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал полноценное сообщение на эту тему и разместили его на своем канале в Телеграмме. Тем, кто живет на подконтрольной Украине территории, бояться нечего. Украинские операторы надежно зашифровывают разговоры украинцев и не позволяют врагу сломать эту систему. А вот на оккупированных территориях ситуация кардинально иная.





Жителям временно оккупированных территорий следует быть осторожными

В СНБО призывают всех проживающих на временно оккупированных территориях, а это Херсон, часть Запорожской области, тот же Донецк и Луганск, помнить о нескольких простых правилах.

Не обсуждайте по телефону темы, которые могут навлечь на вас опасность. То есть что-то, что может не понравиться оккупантам. Не обсуждайте ни с кем место дислокации русских военных, расположение или перемещение техники и т.д. Такие разговоры и переписка идентифицируют быстрее всего и их авторам может не поздоровятся. Если заходите в Интернет всегда включайте VPN, а затем тщательно очищайте историю браузера. Не храните в телефоне провокационные фото или изображения, например, где изображена украинская символика, или что-то русско-фобское. Особенно тщательно телефон нужно очищать, или и вовсе сбрасывать до заводских настроек, если вы планируете выезжать с оккупированной территории и будете проезжать российские блок-посты.

Личные данные и разговоры украинцев, живущих в оккупированных городах, защитить почти невозможно. Оккупанты глушат связь и устанавливают своих операторов. А те, в свою очередь, передают все данные спецслужбам. Для переписки с родными в СНБО рекомендуют использовать зашифрованные мессенджеры, например, телеграмм.