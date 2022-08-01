В РНБО пояснили за яких умов окупанти можуть прослуховувати розмови українців
Українці неабияк турбуються тим, чи можуть росіяни прослуховувати їх телефонні розмови. Чи можуть отримати доступ до геоданих і так далі. Центр протидії дезінформації при РНБО в котре зробили повноцінний допис на цю тему та розмістили його на своєму каналі в Телеграмі. Тим хто живе на підконтрольній Україні території — боятись нічого. Українські оператори надійно зашифровують розмови українців, і не дозволяють ворогові зламати цю систему. А от, на окупованих територіях ситуація кардинально інша.
Мешканцям тимчасово окупованих територій варто бути обережними
В РНБО закликають всіх хто мешкає на тимчасово окупованих територіях, а це Херсон, частина Запорізької області, той же Донецьк та Луганськ, пам’ятати про кілька простих правил.
- Не обговорюйте по телефону теми, які можуть накликати на вас небезпеку. Тобто щось що може не сподобатися окупантам.
- Не обговорюйте ні з ким місце дислокації російських військових, розташування чи переміщення техніки тощо. Такі розмови та листування ідентифікують найшвидше і їх авторам може бути непереливки.
- Якщо заходите в Інтернет завжди вмикайте VPN, а ще потім ретельно очищайте історію браузера.
- Не зберігайте в телефоні провокативних фото чи зображень, наприклад, тих де зображена українська символіка, або щось російськофобське. Особливо ретельно телефон треба очищати, або й зовсім скидати до заводських налаштувань, якщо ви плануєте виїжджати з окупованої території і проїжджатимете російські блок-пости.
Особисті дані та приватні розмови українців, які живуть в окупованих містах, захистити майже неможливо. Окупанти глушать зв’язок і встановлюють своїх операторів. А ті в свою чергу передають всі дані спецслужбам. Для листування з рідними в РНБО рекомендують використовувати зашифровані месенджері, наприклад, Телеграм.
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