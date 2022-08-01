В РНБО пояснили за яких умов окупанти можуть прослуховувати розмови українців

Українці неабияк турбуються тим, чи можуть росіяни прослуховувати їх телефонні розмови. Чи можуть отримати доступ до геоданих і так далі. Центр протидії дезінформації при РНБО в котре зробили повноцінний допис на цю тему та розмістили його на своєму каналі в Телеграмі. Тим хто живе на підконтрольній Україні території — боятись нічого. Українські оператори надійно зашифровують розмови українців, і не дозволяють ворогові зламати цю систему. А от, на окупованих територіях ситуація кардинально інша.





Мешканцям тимчасово окупованих територій варто бути обережними

В РНБО закликають всіх хто мешкає на тимчасово окупованих територіях, а це Херсон, частина Запорізької області, той же Донецьк та Луганськ, пам’ятати про кілька простих правил.

Не обговорюйте по телефону теми, які можуть на кликати на вас небезпеку. Тобто щось що може не сподобатися окупантам. Не обговорюйте ні з ким місце дислокації російських військових, розташування чи переміщення техніки тощо. Такі розмови та листування ідентифікують найшвидше і їх авторам може бути непереливки. Якщо заходите в Інтернет завжди вмикайте VPN, а ще потім ретельно очищайте іс то рію браузера. Не зберігайте в телефоні провокативних фото чи зображень, наприклад, тих де зображена українська символіка, або щось російськофобське. Особливо ретельно телефон треба очищати, або й зовсім скидати до заводських налаштувань, якщо ви плануєте виїжджати з окупованої території і проїжджатимете російські блок-пости.

Особисті дані та приватні розмови українців, які живуть в окупованих містах, захистити майже неможливо. Окупанти глушать зв’язок і встановлюють своїх операторів. А ті в свою чергу передають всі дані спецслужбам. Для листування з рідними в РНБО рекомендують використовувати зашифровані месенджері, наприклад, Телеграм.