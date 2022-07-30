Россия начнет терпеть поражение и сама предложит “мир” Украине: астролог рассказал, в чем опасность такого поворота событий

В августе 2022 года все изменится. россия начнет терпеть поражение в войне против Украины, которую сама начала. Уже в ближайшие недели ситуация на фронте изменится в пользу Вооруженных сил Украины. Астролог утверждает, что бог войны Марс перестанет “способствовать” агрессору и перейдет на сторону добра.





Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус. Он утверждает, что уже в первые дни августа Марс соединится с Лунным Узлом и Ураном в Тельце.

Это очень редкое событие. Такое случается раз на 167 лет. Последний раз такое случалось в мае 1855 года. В то время союзные войска высадили десант в Керчи и начали атаку на Севастополь. После Соединение Марса с Лунным Узлом в Тельце на протяжении несколько месяцев россия проиграла в Крымской войне, в сентябре 1855 года случилось падение Севастополя.

Астролог подчеркнул, что август 2022 года в некоторой мере повторение событий, которые уже были в истории россии. Агрессор уже осенью решит добровольно идти на переговоры с Украиной. Но в таком случае будет риск, что россия снова нападет на Украину через 8-10 лет. Следующая война будет еще более опасной, ведь у врага будет достаточно времени, чтобы проанализировать свои ошибки и подготовиться к атаке. Хотя вряд ли за десять лет у россии останется контроль над Беларусью.

В то же время специалист по звездам утверждает, что до ноября Украина имеет все шансы вернуть Донбасс под свой контроль. Уже с августа и до декабря Вооруженные силу Украины освободят от оккупантов южные регионы Украины и Донбасс. А зимой 2022-2023 года начнется подготовка к освобождения Крыма. И лучше будет если успеха добьются ВСУ, а не дипломаты. Так у страны-агрессора не будет шансов на новую войну.