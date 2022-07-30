Росія почне зазнавати поразки і сама запропонує “мир” Україні: астролог розповів про небезпеку такого розвитку подій

У серпні 2022 року все зміниться. Росія почне зазнавати поразки у війні проти України, яку сама ж почала. Вже найближчими тижнями ситуація на фронті зміниться на користь Збройних сил України. Астролог стверджує, що бог війни Марс перестане “сприяти” агресору та перейде на сторону добра.





Про це розповів астролог Дмитро Уранус. Він стверджує, що вже в перші дні серпня Марс з’єднається з Місячним Вузлом та Ураном у Тельці.

Це дуже рідкісна подія. Таке трапляється раз на 167 років. Востаннє таке відбулося у травні 1855 року. На той час союзні війська висадили десант у Керчі та розпочали атаку на Севастополь. Після З’єднання Марса з Місячним Вузлом у Тельці протягом кількох місяців росія програла у Кримській війні, у вересні 1855 року відбулося падіння Севастополя.

Астролог підкреслив, що серпень 2022 року певною мірою повторення подій, які вже були в історії росії. Агресор уже восени вирішить добровільно йти на переговори з Україною. Але в такому разі буде ризик, що росія знову нападе на Україну за 8-10 років. Наступна війна буде ще небезпечнішою, адже у ворога буде достатньо часу, щоб проаналізувати свої помилки та підготуватися до атаки на всіх напрямках. Хоча за десять років, навряд чи ворогові вдасться тримати під контролем Білорусь.

Водночас фахівець із зірок стверджує, що до листопада Україна має всі шанси повернути Донбас під свій контроль. Вже з серпня до грудня Збройні сили України звільнять від окупантів південні регіони України та Донбас. А взимку 2022-2023 року розпочнеться підготовка до визволення Криму. І краще буде якщо успіху досягнуть ЗСУ, а не дипломати. Так країна-агресора не матиме шансів на нову війну.