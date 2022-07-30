Як заощадити на купівлі побутової техніки: 3 поради, які збережуть ваші гроші

В умовах війни більшості українців важко дозволити собі придбати побутову техніку за цінами, які пропонують магазини. Але трапляється, що без того чи іншого приладу не обійтись. Пропонуємо кілька хитрощів, які допоможуть заощадити.





Зверніть увагу на найкращі способи економії при купівлі побутової техніки.

Покупка в інтернеті

Найшвидший і найпростіший спосіб купити побутову техніку — відвідати онлайн-магазини. Ціна там значно нижча, ніж у роздрібних магазинах. Справа в тому, що інтернет-магазин не витрачає грошей на оренду, заробітну плату персоналу тощо.

Найчастіше продавці пропонують безкоштовну доставку дорогої габаритної техніки до найближчого поштового відділення. Якщо вам потрібна доставка додому, ви можете доплатити за послуги кур’єра.

Уцінена або відновлена ​​техніка

Відновлена ​​техніка давно стала дуже затребуваною в Україні. Вартість таких приладів у рази нижча, адже в новому корпусі часто приховані деталі їз кількох одиниць техніки. Продавці зазвичай дають гарантію на таку техніку, але не більше кількох місяців. У більшості випадків такі прилади працюють анітрохи не гірше за нові, що коштують мінімум удвічі дорожче.

Щодо зниженої в ціні техніки, то тут вирішувати тільки вам. Річ у тім, що при транспортуванні чи в результаті браку під час виробництва прилад має невідповідний зовнішній вигляд чи технічні характеристики.

Купуючи таку техніку, не доводиться розраховувати на гарантію, але знижка буде пристойною. Знайти таку техніку найчастіше можна в інтернет-магазинах. Моніторте пропозиції на різних платформах, так ви можете купити техніку в ідеальному стані, але зі знижкою, наприклад, через пошкоджену упаковку.

Розпродажі та знижки

Нові моделі всіх різновидів техніки виходять щонайменше раз на рік. Застарілі екземпляри швидко втрачають актуальність, а з нею й ціну. Якщо ви не женетеся за новинками, то це найкраще рішення.

Багато магазинів пропонують обміняти стару техніку на нову. Таким чином ви можете суттєво заощадити, заодно позбавившись старого приладу.

Окремо варто згадати різноманітні акції, наприклад, на честь “чорної п’ятниці”. Але тут варто бути обережним, зазвичай це лише прийом маркетологів.