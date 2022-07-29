Новое заявление от НБУ: платежные счета украинцев будут переведены в новый формат

В Национальном Банке Украины сообщили о некоторых изменениях для украинцев. Теперь будут изменены правила формирования номеров электронных кошельков и платежных систем. Они будут отвечать международным стандартам IBAN. То есть, как номер банковского счета, так и номер платежного счета или кошелька будут состоять из 29 цифр. У таких изменений, мол, много положительных моментов.





Украинские банки начали формировать счета клиентов в стандарте IBAN с 2019 года

В НБУ заявили, что такой подход поможет решить ряд проблем. Переход на международный стандарт поможет:

Существенно ускорить и автоматизировать прохождение платежей по Украине. Обеспечить пользователям удобство. То есть, делиться собственным IBAN номером будет так же удобно, как и банковским счетом.

Этот номер из 29 цифр будет указываться во всех платежных инструкциях. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 26 июля 2022 № 158 “О введении номера платежного счета пользователя и электронного кошелька в Украине”.

Как проверить свой номер IBAN в мобильном банкинге?

Первым, еще в 2019 году, своим клиентам начал присваивать номера по международным стандартам ПриватБанк. Для того, чтобы узнать номер, нужно зайти в приложение Приват24 , выбрать дополнительные услуги, затем нажать кнопку “Реквизиты”. Новый номер сразу же отобразится.

Такая же история и с веб версией Приват24, однако кликов немного больше. Данные можно найти в разделах: все услуги/Переводы/Реквизиты для международных платежей (SWIFT). После чего также выбрать пункт “Наличными в других украинских банках”. В конце концов, каждый украинский банк скоро так или иначе добавит эту опцию в банкинг. Ощадбанк это уже сделал, Монобанк тоже. Инструкция схожа, как и с Приватом.