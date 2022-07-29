Нова заява від НБУ: платіжні рахунки українців буде переведено в новий формат

В Національному Банку України повідомили про деякі зміни для українців. Відтепер буде змінено правила формування номерів електронних гаманців та платіжних систем. Вони відповідатимуть міжнародним стандартам IBAN. Тобто як номер банківського рахунку, так і номер платіжного рахунку або гаманця складатимуться з 29 цифр. Такі зміни, мовляв, мають багато позитивних моментів.





Українські банки почали формувати рахунки клієнтів в стандарті IBAN ще з 2019 року

В НБУ заявили, що такий підхід допоможе вирішити ряд проблем. Перехід на міжнародний стандарт допоможе:

Суттєво пришвидшити та автоматизувати проходження платежів по Україні. Забезпечити користувачам зручність. Тобто ділитися власним IBAN номером буде так само зручно, як і банківським рахунком.

Цей номер з 29 цифр, буде зазначатися в усіх платіжних інструкціях. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року №158 “Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні”.

Як перевірити свій номер IBAN в мобільному банкінгу?

Першим, ще у 2019 році, своїм клієнтам почав присвоювати номери за міжнародними стандартами ПриватБанк. Для того, що дізнатися номер потрібно зайти в додаток Приват24 , вибрати додаткові послуги, потім натиснути кнопку “Реквізити”. Новий номер одразу ж відобразиться.

Така ж історія й з веб версією Приват24, однак кліків трішки більше. Дані можна знайти у розділах: усі послуги/Переклади/Реквізити для міжнародних платежів (SWIFT). Після чого також вибрати пункт “Готівкою в інших українських банках”. Зрештою кожен український банк скоро так чи інакше додасть цю опцію в банкінг. Ощадбанк це вже зробив, Монобанк теж. Інструкція схожа, як і з Приватом.