Украинцам будут платить от 6 до почти 20 тысяч ежемесячно: о ком идет речь?

В Украине зарегистрировали законопроект №7141, согласно которому будут введены ежемесячные выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Автором проекта выступила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Речь о Героях Украины, владельцах ордена Богдана Хмельницкого и полных кавалерах ордена “За мужество”. Кроме этого, на денежные выплаты претендуют близкие родственники героев, если последних уже нет в живых.





Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 27 июля

Размер выплаты будет зависеть от статуса лица и типа ордена, который у него есть. Следовательно, согласно зарегистрированному документу, выплаты будут следующими:

19 000 гривен, то есть три минимальные зарплаты будут платить Героям Украины (владельцы Золотой звезды). 13 000 гривен или две минималки будут выплавывать рыцарям ордена Богдана Хмельницкого. 6500 гривен, или одну минималку будут получать кавалеры ордена “За мужество”.

На такие же суммы претендуют близкие родственники погибших Героев.

“Лицам, имеющим право на получение повышения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемых вместо пенсии, выплата осуществляется по одному из оснований по выбору лица”, – говорится в законопроекте.

Закон еще должен подписать Владимир Зеленский

Если законопроект подпишет Президент Украины, то он начнет действовать с 1 января 2023 года. Напомним, что недавно Президент подписал закон об отмене военного сбора для тех, кто защищает Украину. То есть, пока действует военное положение, налогообложению военным сбором не подлежат доходы правоохранителей, военнослужащих, работников СБУ, Службы внешней разведки Украины, представителей Управления государственной охраны Украины, а также других подобных организаций и военных формирований. Депутаты зарегистрировали законопроект 19 июня, а 7 июля Президент подписал его.