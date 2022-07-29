Українцям платитимуть від 6 до майже 20 тисяч щомісяця: про кого мова?

В Україні зареєстрували законопроєкт №7141, згідно з яким будуть запроваджені щомісячні виплати для тих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Автором проєкту виступила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Мова про Героїв України, власників ордена Богдана Хмельницького та повних кавалерів ордену “За мужність”. Крім цього, на грошові виплати претендують близькі родичі героїв, якщо останніх вже немає серед живих.





Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 27 липня

Розмір виплати залежатиме від статусу особи, та типу ордена, який в нього є. Відтак, згідно з зареєстрованим документом, виплати будуть наступними:

19 000 гривень тобто три мінімальні зарплати платитимуть Героям України (власники Золотої зірки). 13 000 гривень, або дві мінімалки виплауватимуть лицарям ордену Богдана Хмельницького. 6500 гривень, або одну мінімалку отримуватимуть кавалери ордену “За мужність”.

На такі самі суми претендують близькі родичі загиблих Героїв.

“Особам, які мають право на отримання підвищення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, виплата здійснюється за однією з підстав на вибір особи”, – йдеться в законопроєкті.

Закон ще має підписати Володимир Зеленський

Якщо законопроєкт підпише Президент України, то він почне діяти з 1 січня 2023 року. Нагадаємо, що недавно Президент підписав закон про скасування військового збору для тих хто захищає Україну. Тобто допоки діє воєнний стан, оподаткуванню військовим збором не підлягають доходи правоохоронців, військовослужбовців, працівників СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, представників Управління державної охорони України, а також інших схожих організацій та військових формувань. Депутати зареєстрували законопроєкт 19 червня, а 7 липня Президент його підписав.