Мужчины с детьми могут пересекать границу: названы условия

Во время военного положения большинство мужчин не могут уехать за границу. Лица от 18 до 60 лет являются военнообязанными, за исключением нескольких категорий. Подробный перечень освобождаемых от мобилизации категорий находится в свободном доступе в Интернете, перечислять их повторно не будем. Хотим акцентировать внимание именно на тех мужчинах, которые хотят уехать за границу на правах многодетного отца, или лица, воспитывающего ребенка самостоятельно или ребенка с инвалидностью.





Для выезда заграницу разрешение от мамы не требуется

Лица в возрасте до 18 лет могут выезжать заграницу в сопровождении взрослых, это могут быть близкие родственники или опекун. При этом разрешение от одного родителя нужно разве что, если ребенок едет с совершенно чужим человеком.

Интересная ситуация в отношении многодетных родителей. Чтобы папа мог выехать за границу на этом основании, он должен предоставить один из следующих документов:

свидетельство о рождении трех и более детей;

свидетельство о регистрации брака с матерью троих и более детей;

удостоверение многодетного отца, при условии, что мужчина разведен, но дети живут с ним.

Если дети после развода остались жить с мамой, мужчина должен предоставить доказательства того, что он участвует в их финансовом обеспечении. Это может быть решение суда о назначении алиментов или справка от исполнительной службы о том, что у мужчины нет задолженности по алиментам. На границе можно предъявить либо бумажные документы, либо один из документов в электронном формате в приложении “Дия”.

Недавно на некоторых пропускных пунктах разрешение от мамы/папы таки спрашивают

В первые месяцы войны никаких разрешений на вывоз детей не требовалось. Люди торопливо убегали от боевых действий и о полном пакете документов не было и речи. Однако сейчас на некоторых пропускных пунктах пограничники начали избирательно спрашивать, есть ли разрешение от отца, особенно если едут жители тыловых областей. Так что если есть возможность, лучше об этом позаботиться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.