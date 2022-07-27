Чоловіки з дітьми можуть перетинати кордон: названо умови

Під час воєнного стану більшість чоловіків не можуть виїхати закордон. Особи від 18 до 60 років є військовозобов’язаними, за виключенням кількох категорій. Детальний перелік категорій, які звільняються від мобілізації є у вільному доступі в Інтернеті, перелічувати їх повторно не будемо. Хочемо акцентувати увагу саме на тих чоловіках, які хочуть виїхати закордон на правах багатодітного батька, або особи, яка виховує дитину самостійно чи дитину з інвалідністю.





Для виїзду закордон дозвіл від мами не потрібен

Особи у віці до 18 років можуть виїжджати закордон у супроводі дорослих, це можуть бути близькі родичі або опікун. При цьому дозвіл від одного з батьків потрібен хіба що, якщо дитина їде з зовсім чужою людиною.

Цікава ситуація стосовно багатодітних батьків. Щоб тато міг виїхати закордон на цій підставі він повинен надати один з наступних документів:

свідоцтво про народження трьох і більше дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю трьох і більше дітей;

посвідчення багатодітного батька, за умови що чоловік розлучений, але діти живуть з ним.

Якщо діти після розлучення залишилися жити з мамою, чоловік має надати докази того, що він бере участь у їх фінансовому забезпеченні. Це може бути рішення суду про призначення аліментів або довідка від виконавчої служби про те, що чоловік немає заборгованості по аліментах. На кордоні можна пред’явити або паперові документи, або ж один із документів в електронному форматі у додатку “Дія”.

Віднедавна на деяких пропускних пунктах дозвіл від мами/тата таки питають

В перші місяці війни жодних дозволів на вивезення дітей не потрібно було. Люди похапцем тікали від бойових дій і про повний пакет документів не було й мови. Однак зараз на деяких пропускних пунктах, прикордонники почали вибірково питати, чи є дозвіл від батька, особливо якщо їдуть мешканці тилових областей. Тож якщо є можливість, краще про це подбати, щоб не потрапити у неприємну ситуацію.