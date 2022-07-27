Стало известно перечислят ли пенсии в связи с ростом курса валют

В Украине наблюдается стремительная инфляция. Курс доллара за последние несколько дней вырос сразу на 8 гривен и речь не о черном рынке, а об официальном курсе. НБУ решил поднять курс доллара с 29,6 до 36,60. Сейчас курс колеблется в пределах 37-38 гривен, а на черном рынке достиг отметки 40 грн. Конечно, это в первую очередь повлияло на покупательную способность украинцев. Цены начинают увеличиваться, и скоро вырастут еще более существенно, как только импортеры начнут завозить новые партии товара, купленного уже по новому курсу. Казалось, было бы вполне логично, если бы украинцам проиндексировали зарплаты и пенсии, особенно пенсии, ведь они в большинстве населения составляют 2000-3000 грн.





Новая министр социальной политика прокомментировала возможно ли это

Оксана Жолнович — новая министерша социальной политики, сообщила журналистам, что думает Правительство на счет следующей индексации, которая состоится в марте 2023 года. Чиновница говорит, что это слишком долгосрочные планы, которые в нынешних условиях прогнозировать очень сложно.



“Сейчас затрудняюсь на это ответить. Невозможно понять. Если мы деоккупируем все наши территории, в большинстве стран стабилизируется ситуация, начнет восстанавливаться экономика, мы получим поступление, тогда да. Мы можем планировать”, – рассказывает Оксана Жолнович.

Размер индексации зависит от многих факторов

Расходы бюджета на 2023 год зависят от того, сможет ли Украина продать зерно. Сколько разрушений принесут российские ракеты и оккупанты. Как будут работать предприятия и экономика в целом.

В то же время в НБУ заявили, что украинцам не стоит лелеять “розовые мечты” о том, что экономика быстро придет в норму, а доллар снова будет по 29. Этого не будет как минимум ближайших несколько лет, а экономика будет оправляться от войны в течение десятилетий .