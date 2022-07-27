Стало відомо чи перерахують пенсії у зв’язку з ростом курсу валют

В Україні спостерігається стрімка інфляція. Курс долара за останні кілька днів зріс одразу на 8 гривень і мова не про чорний ринок, а про офіційний курс. НБУ вирішив підняти курс долара з 29,6 до 36,60. Зараз курс коливається в межах 37-38 гривень, а на чорному ринку досягнув до позначки 40 грн. Звісно це в першу чергу вплинуло на купівельну спроможність українців. Ціни починають збільшуватись, і скоро зростуть ще суттєвіше, як тільки імпортери почнуть завозити нові партії товару, купленого вже за новим курсом. Здавалося, було б цілком логічно, якби українцям проіндексували зарплати і пенсії, а особливо пенсії, адже вони в більшості населення становлять 2000-3000 грн.





Нова міністр соціальної політика прокоментувала чи це можливо

Оксана Жолнович — нова міністерка соціальної політики, повідомила журналістам, що думає Уряд на рахунок наступної індексації, яка відбудеться у березні 2023 року. Чиновниця каже, що це занадто довгострокові плани, які в теперішніх умовах прогнозувати дуже складно.

“Зараз важко на це відповісти. Неможливо зрозуміти. Якщо ми деокупуємо всі наші території, у більшості країн стабілізується ситуація, почне відновлюватися економіка, ми отримаємо надходження, тоді так. Ми можемо планувати”, – розповідає Оксана Жолнович.

Розмір індексації залежить від багатьох факторів

Витрати бюджету на 2023 рік залежать від того, чи зможе Україна продати зерно. Скільки ще руйнувань принесуть російські ракети та окупанти. Як працюватимуть підприємства та економіка в цілому.

В той же час в НБУ заявили, що українцям не варто плекати “рожевих мрій” про те, що економіка швидко прийде в норму, а долар знову буде по 29. Цього не буде як мінімум найближчих кілька років, а економіка оговтуватиметься від війни протягом десятиліть.