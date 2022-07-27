Клиенты Ощадбанка не могут управлять своими деньгами и массово жалуются на учреждение

В Украине сейчас во временной оккупации находятся сразу несколько областей. Некоторые частично, другие почти полностью. Там наблюдаются большие проблемы со связью, а также доступом к украинским продуктам и услугам. В частности, оккупанты глушат мобильную связь, украинские банки и государственные организации и вовсе не работают. Пенсионеры не могут получить пенсию, а люди – зарплату. Возмутительный комментарий от жительницы Херсонской области появился на сайте Минфина. Женщина эмоционально высказалась по поводу работы Ощадбанка и сказала не удивляться, что пенсионеры начинают брать пенсию в рублях.





На оккупированных территориях нет доступа к мобильному приложению

До недавнего времени жители оккупированных территорий не имели возможности зайти в приложение Ощадбанка, чтобы проверить наличие пенсии и управлять ею. Недавно Ощадбанк заявил, что в связи с тем, что мобильная связь не работает, на оккупированных территориях можно войти в приложение через вайбер. Но и здесь не все так гладко.

“Вайбер зарегистрирован на тот телефонный номер, который не подвязан к карте. Зарегистрировать финансовый номер сейчас в вайбере невозможно, потому что связь подавлена. На другой номер вайбера (другого члена семьи — жены клиента) оператор Снежана сказала, что нет технической возможности отправлять смс”, – написала возмущенная клиента.



Женщина говорит, что ПриватБанк решил эту проблему и Ощаданку как государственному банку Украины тоже нужно ее немедленно решать.

“Главный государственный банк не может работать на таком ужасном уровне! Не удивляйтесь потом, что пенсионеры берут выплаты в рублях на оккупированных территориях, а впоследствии и паспорта начнут брать, раз Киеву наплевать на них, и ужасный главный банк страны не может решить элементарную проблему”, – добавила эмоционально клиентка.

В Ощадбанке заявили, что пока других вариантов решения проблемы нет

Представители банка ответили, что сейчас существует идентификация только по вайберу, и это должен быть именно финансовый номер клиента. Других вариантов пока нет, и как только они появятся, банк сразу же сообщит.