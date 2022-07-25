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Названо знаки Зодіаку, які до кінця літа пройдуть сім кругів пекла

26.07.2022
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Названо знаки Зодіаку, які до кінця літа пройдуть сім кругів пекла

Астрологи говорять, що кінець літа видасться дуже складним для трьох знаків Зодіаку. Їм мовляв сильно не щаститиме і це м’яко сказано. Проблеми навалюватимуться одна за одною. Неприємності підстерігатимуть на кожному кроці. В певний момент руки вже опустяться, але не впадайте в депресію. Це просто поганий період і він не вічний.


Овен

Овни дуже імпульсивні і це зіграє з ними злий жарт. Вони почнуть рубати з плеча там, де це зовсім не потрібно. На жаль, це швидко дасть про себе знати і в Овнів почнуться серйозні проблеми на роботі. Потім проблеми з’являться у фінансовому плані, а далі, як результат й в особистому житті. Не впадайте в депресію, думаючи що від вас всі відвернулися. Краще візьміть себе в руки, приборкайте емоції та почніть діяти з холодним розумом.

Названо знаки Зодіаку, які до кінця літа пройдуть сім кругів пекла

Близнюки

Близнюки до кінця літа стикнуться з дуже серйозним вибором. Вони або повинні будуть змінити роботу, або й зовсім місце проживання. Будьте обережними, адже є великий ризик потрапити в пастку шахраїв. Вас можуть кинути на велику суму коштів і через це ви втратите надію на хороше майбутнє. В особистому житті це теж потягне за собою великі неприємності. Друга половинка звинувачуватиме лише вас в цій необачності. Не виключення розривання стосунків.

Козеріг

Козероги доволі впевнено справляються з життєвими труднощами, але в серпні ця система дасть збій. Все через те, що трапиться якась дуже неприємна подія. Вона буквально виб’є вас з колії, і змусить вкотре переглянути власні цілі і пріоритети в житті. Другим ударом стане зрада близького друга або коханої людини. Серпень запам’ятається суцільним негативом, але важливо не опустити руки і не впадати в депресію, щоб не ускладнити все ще більше.

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26.07.2022
1 хвилина на прочитання
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