Якщо долар не відпустити – постраждають усі: чим загрожує українцям подальша фіксація курсу

Підтримка Національним банком України фіксованого курсу долара призведе лише до валютних спекуляцій на готівковому ринку та скорочення міжнародних резервів. Найкращим для економіки країни є чесний, тобто ринковий курс. Таку думку висловив очільник компанії Internet Invest Олександр Ольшанський.





Експерт зазначив, що контроль Нацбанку над курсом згладжує кути і дає певну ілюзію безпеки. Та загалом ідея з непорушним курсом, який централізовано корегують що кілька місяців, має чимало недоліків. Він не принесе користі ані експортерам та айтішникам, які найбільше страждають він різниці між фіксованим та ринковим курсами, ані тим більше простим громадянам.

Щоб підтримувати фіксований курс, НБУ доведеться пустити на вітер мільйони доларів із золотовалютних резервів. Тоді як гравці готівкового ринку продовжать спекулювати валютою, вносячи свій вклад в дестабілізацію ситуації. Не кажучи вже про те, що заморозка курсу – це фактично грабіж українців, які зберігають свої заощадження на валютних рахунках вітчизняних банків.

Ще одним мінусом фіксації вартості долара є необхідність у встановленні лімітів на зняття валюти за кордоном. Адже різниця між курсами призвела до появи в Україні нового виду заробітку – валютного туризму. Люди знімають валюту поза межами країни за фіксованим куром, а повертаючись продають її за курсом готівковим, що призводить до масового відтоку валюти з банків.

Якщо курс буде реальним, тобто сформованим за допомогою ринкових факторів, в лімітах просто не буде потреби. Саме тому Ольшанський впевнений, що скасувати регулювання курсу та відпустити його на волю – єдине правильне рішення. Адже штучний контролювання валютного ринку може лише погіршити ситуацію.

Нагадаємо, що 21 липня НБУ підвищив офіційний курс долара в Україні на 25%, до 36,56 грн/$. При цьому курс залишився фіксованим, тобто і надалі буде штучно підтримуватися грегулятором.