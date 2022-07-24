Вчені навчилися точніше визначати біологічний вік

Епігенетичний годинник – широко використовувані біомаркери старіння, що розраховуються на основі даних про рівень метилювання ДНК, можуть бути на диво ненадійними. Вчені виявили причину цього та підвищили їх точність.





Учені з’ясували, що технічний шум може викликати відхилення в оцінках до 9 років! Це, звичайно, обмежує корисність методу епігенетичного годинника. Тому дослідники розробили обчислювальне рішення підвищення надійності. Перенавчені комп’ютерні версії шести епігенетичних годинників стали точнішими — до 1,5 років.

Дослідники зазначили, що висока надійність годинника має вирішальне значення для застосування в персоналізованій медицині та боротьбі зі старінням. «Епігенетичний годинник міг спочатку показати, що вам 50 років в одному тесті, а потім — 59 років у наступному… Тепер для більшості тестів два виміри, зроблені в один і той же час, відрізнятимуться менш ніж на рік», — пояснили автори роботи.