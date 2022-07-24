Американські журналісти дали 60 днів: якою буде війна до вересня

Два наступні місяці стануть вирішальними на поточному етапі війни в Україні. Збройні сили України мають кілька тижнів “тиші” від артилерії росії для того, щоб підготуватися до контрнаступу на Херсонському, Харківському або Запорізькому напрямках. Окупанти зараз намагаються адаптуватися до нової зброї ЗСУ, і поки вони цього не зробили, Україна має всі шанси відтіснити противника. Про це пише Forbes.





Видання наголосило на важливості американських HMARS, які змінюють правила війни. Також потужність української армії посилили західні далекобійні системи (гаубиці М777 з GPS та німецькі Panzerhaubitze 2000 із дальністю до 65 км та можливістю використовувати снаряди SMArt із системою самонаведення).

Журналісти зазначають, що окупанти не зможуть підтримувати свої темпи через два місяці постійних атак від ЗСУ. Це прогнозували і багато аналітиків.

Російські військові не встигають звикнути до нових сюрпризів від ЗСУ. Справа в тому, що раніше вони були у безпеці на відстані понад 50 км від лінії фронту, тепер захисники України б’ють на відстань щонайменше 80 км.

Аналітики вважають, що окупанти мають два шляхи: спробувати захистити свої склади і командні пункти або відводити великі склади за межі досяжності MLRS і HMARS. Але це ускладнить постачання на фронт, а значить інтенсивність обстрілів знизиться.

Для початку контрнаступу Україні потрібно отримати всю бронетехніку, на яку був запит у західних партнерів. Ймовірно, контрнаступ буде вже у серпні.

При цьому варто враховувати, що невдачі російських військ на фронті перетворюються на терор мирного населення. рф не вміє воювати інакше. Кожна поразка призводитиме до того, що кількість ракетних ударів по мирних містах зростатиме.

Від ситуації на фронті найближчими тижнями залежить подальший розвиток подій в Україні.