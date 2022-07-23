Американские журналисты дали 60 дней: какой будет война до сентября

Два следующих месяца станут решающими на текущем этапе войны в Украины. Вооруженные силы Украины имеют несколько недель “тишины” от артиллерии рф для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению на Херсонском, Харьковском или Запорожском направлениях. Оккупанты сейчас пытаются адаптироваться к новому оружию ВСУ, и пока они этого не сделали, Украина имеет все шансы оттеснить противника. Об этом пишет Forbes.





Издание акцентировало на важности американских HMARS, которые меняют правила войны. Также мощность украинской армии усилили западные дальнобойные системы (гаубицы М777 с GPS и немецкие Panzerhaubitze 2000 із дальністю до 65 км і можливістю використовувати снаряди SMArt із системою самонаведення).

Журналисты отмечают, что оккупанты не смогут поддерживать свои темпы спустя два месяца постоянных атак от ВСУ. Это прогнозировали и многие аналитики.

Русские военные не успевают привыкнуть к новым сюрпризам от ВСУ. Дело в том, что раньше они были в безопасности на расстоянии более 50 км от линии фронта, теперь защитники Украины бьют на расстояние минимум 80 км.

Аналитики считают, что в оккупантов есть два пути: попытаться защитить свои склады и командные пункты или отводить крупные склады за пределы досягаемости MLRS и HMARS. Но это усложнит поставки на фронт, а значит, интенсивность обстрелов снизится.

Для начала контрнаступления Украине нужно получить всю бронетехнику, которую просили в западных партнеров. Вероятно, контрнаступ будет уже в августе.

При этом стоит учитывать, что неудачи российских войск на фронте превращаются в террор мирного населения. рф не умеет воевать иначе. Каждое поражение будет приводить к тому, что количество ракетных ударах по мирным городам будет расти.

От ситуации на фронте в ближайшие недели зависит дальнейшее развитие событий в Украине.