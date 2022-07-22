Названы три знака Зодиака, состояние которых скоро умножится в несколько раз

Астрологи пересмотрели гороскоп на июль и отметили, что три знака Зодиака имеют большие шансы разбогатеть, еще до конца этого месяца. Возможно, это будет очень удачная инвестиция, может выгодное трудоустройство или и вовсе наследство. Так кому повезет?





Лев

Лев будет настоящим победителем этого месяца. Представителям этого знака удастся все, что они уже давно запланировали. Во-первых, Львы получат обещанное повышение на работе. Во-вторых, их зарплата существенно увеличится, так что они и не ожидали. Конечно, не обойдется и без трудностей. Вместе с новой зарплатой на Львов навалится и много новых обязанностей, и проблем, которые придется оперативно решать. Но Львы будут готовы к этому.

Весы

Весы устали, и чувствуют легкое выгорание. Они действительно плодотворно работали на протяжении последних нескольких месяцев. Что ж, заслуженное вознаграждение уже совсем близко. К концу июля Весы получат очень крутое предложение. Возможно, это будет новая должность, или совсем вакансия в другой компании, или даже заграницей. Солидный аванс, который вы сразу получите, существенно улучшит ваше материальное положение и настроение. Если подключите свою изобретательность и хитрость, то можете умножить доход, как минимум вдвое.

Козерог

В отличие от двух предыдущих знаков Зодиака Козероги ощущают в себе море энергии и потенциала. Они готовы покорять вершины и будут успешно это делать. Те Козероги, которые в поиске работы, наконец-то найдут нужную вакансию. Те, кто давно трудоустроен могут рассчитывать на премию, или очень выгодную командировку. Владельцы бизнеса сделают большой скачок в развитии собственной компании. Не бойтесь рисковать, астрологи говорят, что сейчас очень благоприятный период.