В Україні ввели нові, більш жорсткі штрафи, на час війни

В Україні вже кілька місяців поспіль триває воєнний стан, а разом з ним і комендантська година. Уряд запевняє, що це не примха, а реальна необхідність, яка допоможе краще забезпечити безпеку громадян. В кожному місті, в залежності від напруженості ситуації, комендантська година починається та закінчується в різний час.





Більшість областей впровадили заборону на пересування вулицями після 23:00 і до 05:00 ранку. Виключення форс-мажорні ситуації, та спецслужби, такі як швидка, поліція тощо. Та напевно не всі громадяни слухають ці вказівки, адже днями було прийнято законопроєкт, який передбачає суворіші покарання за порушення комендантської години. Штрафи збільшаться.

В Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт під номером 7553, згідно з яким порушників каратимуть жорсткіше. Штрафи будуть наступними:

За перше порушення від 510 до 850 гривень, що еквівалентно від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 1700 грн до 3400 грн потрібно буде заплатити при повторному порушенні. Ну і не потрібно забувати, що порушникам комендантської години у 99% вручають повістки. В одному з українських міст, таку повістку отримала жінка, яка не встигла вчасно повернутися вночі додому з роботи. Щоправда, у військкоматі їй сказали, що на даний момент жінок мобілізовують виключно на добровільній основі.

Зауважимо, що в деяких містах комендантська година може впроваджуватися одразу на кілька днів. Таке вже було, наприклад, в Києві та Одесі. Зараз подібне планують запровадити у Миколаєві, щоб очистити місто від наводчиків та колаборантів, які співпрацюють з РФ. Людей закликають завчасно купити всі необхідні продукти, запастися водою та не виходити з дому чекаючи на подальші вказівки від місцевої влади.