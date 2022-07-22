Названо три знаки Зодіаку, статки яких скоро примножаться у кілька разів

Астрологи переглянули гороскоп на липень, і відмітили, що три знаки Зодіаку мають великі шанси розбагатіти, ще до кінця цього місяця. Можливо це буде дуже вдала інвестиція, може вигідне працевлаштування або й зовсім спадок. То кому пощастить?





Лев

Лев буде справжнім переможцем цього місяця. Представникам цього знаку вдасться все, що вони запланували вже дуже давно. По-перше, Леви отримають обіцяне підвищення на роботі. По-друге, їхня зарплата суттєво збільшиться, та так, що вони й не очікували. Звісно ж, не обійдеться і без труднощів. Разом з новою зарплатнею, на Левів навалиться й багато нових обов’язків, і проблем, які доведеться оперативно вирішувати. Але Леви будуть готові до цього.

Терези

Терези дуже втомилися, і відчувають легке вигоряння. Вони дійсно плідно працювали впродовж останніх кількох місяців. Що ж, заслужена винагорода вже зовсім близько. До кінця липня Терези отримають дуже круту пропозицію. Можливо це буде нова посада, або й зовсім вакансія в іншій компанії, чи навіть закордоном. Солідний аванс, який ви одразу ж отримаєте, суттєво покращить ваше матеріальне становище і настрій. Якщо підключите власну винахідливість і хитрість, то зможете примножити дохід, як мінімум вдвічі.

Козеріг

На відміну від двох попередніх знаків Зодіаку Козероги відчувають в собі море енергії та потенціалу. Вони готові підкорювати вершини і успішно це робитимуть. Ті Козероги, які в пошуку роботи, нарешті знайдуть потрібну вакансію. Ті, хто давно працевлаштований можуть розраховувати на премію, або дуже вигідне відрядження. Власники бізнесу, зроблять великий стрибок в розвитку власної компанії. Не бійтесь ризикувати, астрологи кажуть, що зараз дуже сприятливий період.