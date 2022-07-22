Названы знаки Зодиака, которые не имеют защиты от “злого глаза” и притягивают к себе порчу

Есть люди, энергетическое поле которых очень мощное. Оно защищает их от злого глаза, отгоняет порчу и сглаз. На таких людей трудно навести ритуал, их сложно сглазить. В то же время, есть и полные их противоположности. Люди, которые притягивают к себе сглаз, как магнитом. Астрологи говорят, что слабое энергетическое поле отмечается у нескольких знаков Зодиака. Их, мол, сглазить совсем легко.





Близнецы

Близнецы очень коммуникабельны и любят много говорить. В процессе долгих диалогов они тратят всю энергию и становятся легкой добычей тех, кто может кого-то сглазить. Астрологи рекомендуют Близнецам поберечь свою энергию и не пытаться переговорить абсолютно всех в крупной компании.

Рак

Раки очень эмоциональны и ранимы, а главное они верят в порчу и очень ее боятся. Страх делает их уязвимым к злому глазу, поэтому к Ракам все цепляется в первую очередь. Кроме этого, женщины представительницы этого знака и сами не редко любят изучать всевозможные волшебные вещи. Из-за своей неосведомленности они могут испортить собственное энергетическое поле и навлечь на себя ненужные проблемы.

Скорпион

Скорпионы не верят во всевозможные магические явления, но это не мешает сглазу к ним цепляться. Всему виной длинный язык Скорпионов и отсутствие терпения и такта к людям. Они очень часто могут кого-то серьезно разозлить. А люди бывают разные, и нередко с магическими навыками.

Козерог

Козероги часто становятся жертвами порчи. Их энергетическое поле слабо из-за их неуверенности в себе. Козероги постоянно упрекают себя в том, что они недостаточно умны, недостаточно стройны или красивы. Они хотели бы нравиться всем и в результате тратят на это почти всю энергию.

Рыбы

Рыбы меланхолики и лица, часто летающие где-то в своих мечтах и ​​фантазиях. Их энергетический фон очень нестабильный и от этого крайне уязвим.