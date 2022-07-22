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Названо знаки Зодіаку, які не мають захисту від “лихого ока” і притягують до себе пороби

23.07.2022
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Названо знаки Зодіаку, які не мають захисту від “лихого ока” і притягують до себе пороби

Є люди, енергетичне поле яких дуже потужне. Воно захищає їх від злого ока, відганяє порчу та вроки. На таких людей важко навести пороби, їх складно зурочити. Водночас є й повні їх протилежності. Люди, які притягують до себе пороби, як магнітом. Астрологи кажуть, що дуже слабке енергетичне поле відмічається у кількох знаків Зодіаку. Їх, мовляв, зурочити зовсім легко.


Близнюки

Близнюки дуже комунікабельні і люблять багато говорити. В процесі довгих діалогів вони розтрачують всю енергію і стають легкою здобиччю тих, хто може когось зурочити. Астрологи рекомендують Близнюкам поберегти свою енергію і не намагатися переговорити абсолютно всіх у великій компанії.

Рак

Раки дуже емоційні та вразливі, а головне вони вірять у порчу і дуже її бояться. Страх робить їх вразливим до лихого ока, тому до Раків все чіпляється в першу чергу. Крім цього, жінки представниці цього знаку і самі не рідко полюбляють вивчати різноманітні магічні речі. Через власну необізнаність вони можуть зіпсувати власне енергетичне поле та накликати на себе непотрібні проблеми.

Названо знаки Зодіаку, які не мають захисту від “лихого ока” і притягують до себе пороби

Скорпіон

Скорпіони не вірять у всілякі магічні явища, але це не заважає поробам до них чіплятися. Всьому виною довгий язик Скорпіонів, та відсутність терпіння і такту до людей. Вони дуже часто можуть когось серйозно розізлити. А люди бувають різні, і нерідко з магічними навичками.

Козеріг

Козероги часто стають жертвами поробів. Їхнє енергетичне поле слабке через їхню невпевненість у собі. Козероги постійно дорікають себе тим, що вони не достатньо розумні, не достатньо стрункі чи красиві. Вони хотіли б подобатися всім і в результаті витрачають на це майже всю енергію.

Риби

Риби меланхоліки та особи, які часто літають десь у своїх мріях та фантазіях. Їхній енергетичний фон дуже нестабільний і від цього вкрай вразливий.

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23.07.2022
1 хвилина на прочитання
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