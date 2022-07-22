Названо знаки Зодіаку, які не мають захисту від “лихого ока” і притягують до себе пороби

Є люди, енергетичне поле яких дуже потужне. Воно захищає їх від злого ока, відганяє порчу та вроки. На таких людей важко навести пороби, їх складно зурочити. Водночас є й повні їх протилежності. Люди, які притягують до себе пороби, як магнітом. Астрологи кажуть, що дуже слабке енергетичне поле відмічається у кількох знаків Зодіаку. Їх, мовляв, зурочити зовсім легко.





Близнюки

Близнюки дуже комунікабельні і люблять багато говорити. В процесі довгих діалогів вони розтрачують всю енергію і стають легкою здобиччю тих, хто може когось зурочити. Астрологи рекомендують Близнюкам поберегти свою енергію і не намагатися переговорити абсолютно всіх у великій компанії.

Рак

Раки дуже емоційні та вразливі, а головне вони вірять у порчу і дуже її бояться. Страх робить їх вразливим до лихого ока, тому до Раків все чіпляється в першу чергу. Крім цього, жінки представниці цього знаку і самі не рідко полюбляють вивчати різноманітні магічні речі. Через власну необізнаність вони можуть зіпсувати власне енергетичне поле та накликати на себе непотрібні проблеми.

Скорпіон

Скорпіони не вірять у всілякі магічні явища, але це не заважає поробам до них чіплятися. Всьому виною довгий язик Скорпіонів, та відсутність терпіння і такту до людей. Вони дуже часто можуть когось серйозно розізлити. А люди бувають різні, і нерідко з магічними навичками.

Козеріг

Козероги часто стають жертвами поробів. Їхнє енергетичне поле слабке через їхню невпевненість у собі. Козероги постійно дорікають себе тим, що вони не достатньо розумні, не достатньо стрункі чи красиві. Вони хотіли б подобатися всім і в результаті витрачають на це майже всю енергію.

Риби

Риби меланхоліки та особи, які часто літають десь у своїх мріях та фантазіях. Їхній енергетичний фон дуже нестабільний і від цього вкрай вразливий.